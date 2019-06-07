وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة لبعض الشباب قبل استعدادتهم للسفر للأماكن الساحلية، من أجل قضاء عطلة الصيف، خاصة بعض القرى بـ"الساحل الشمالي"، قائلًا: "متروحوش لمجتمعات مش شبهكم".
وأضاف مدكور، خلال بث مباشر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنا شخصيا المجتمع ده مش المجتمع بتاعي، معنديش القدرة المادية، ومش هروح أقحم نفسي مع ناس أنا مش قدهم".
ووجه سؤاله للشباب: "هل اللبس اللي بيلبسوه هناك وبتشوفوه وأنت بتتصور شبه لبس أمهاتكم، أو أخواتكم، أو حتى مراتك"، مضيفًا: "هتتعب لو أقحمت نفسك وسطيهم"، مختتمًا حديثه: "على قد لحافك مد رجليك".
كانت هذه تفاصيل خبر شريف مدكور عن الساحل: "بيلبسوا لبس مش شبه أخواتنا.. وعلى قد لحافك مد رجليك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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