ملكة جمال مصر تسخر من تدريبات المنتخب: "بيستعدوا للخروج من أمم أفريقيا"

نشرت ريم رأفت، ملكة جمال مصر 2018، منشور ساخر حول لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، قبل استعدادات انطلاق كأس الأمم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت "رأفت" صورة لتدريبات الفريق، معلقة: "تدريبات المنتخب المصري، بيستعدوا للخروج من أمم أفريقيا".

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وكان معسكر منتخب مصر، انطلق الخميس، استعدادًا لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا "2019"، ومن المقرر أن يلاقي المنتخب فريقي تنزانيا وغينيا، في مباراتين وديتين يومي 13 و16 يونيو الجاري.

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