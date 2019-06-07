لطلاب الثانوية العامة.. أطعمة ونصائح تقوي الذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

يستعد طلاب الثانوية العامة، لخوض الماراثون السنوي، الذي يلعب دور كبير في تحديد مستقبلهم.

وخلال الأيام التي تسبق الامتحانات يشعر الطلاب بالقلق والتوتر، وتزداد الشكاوى من عدم القدرة على التركيز وتذكر المعلومات والمواد الدراسية رغم الحفظ والدراسة الجيدة.

ووفقًا لما نشره موقع "boldsky"؛ نقدم للطالب أطعمة لها القدرة على تقوية الذاكرة، والتي ينصح بتناولها ليلة الامتحان.

- عين الجمل

له قيمة غذائية عالية، وفوائده كثيرة لصحة المخ بصفة عامة، حيث أنها غنية بأحماض الأوميجا-3 ومضادات الأكسدة، إضافة إلى الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والأملاح المعدنية وبعض الفيتامينات. وهي تساعد على تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية بشكل عام.

- صفار البيض

أثبتت الأبحاث أن صفار البيض له قدرة كبيرة على تحسين الصحة العقلية للإنسان بشكل عام، خصوصًا فيما يتعلق بالذاكرة والقدرة على التركيز.

- الأفوكادو

يعتبر من الأطعمة الهامة التي تعزز صحة المخ نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

- السبانخ

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لديها قدرة هائلة على تعزيز القدرة على التركيز وتحسين الذاكرة بشكل كبير، حيث أنها غنية بأحماض أوميجا-3، التي تغذي المخ وتعزز من قدرته على أداء مهامه.

- الشوكولاتة

الشوكولاتة الداكنة تعزز من تدفق الدم بالمخ، لذا فهي من الأغذية الهامة التي تساعد على التركيز وتقوي الذاكرة.

- البروكلي

من النباتات الغنية بالعناصر المفيدة التي تساعد في تنقية الجسم من السموم.

نصائح وعادات هامة لتقوية الذاكرة:

- أخد قسط كافٍ من النوم والراحة يومياً، حيث أكدت الدراسات أهمية النوم في تقوية الذاكرة، لذا يُنصح بنوم لمدة لا تقل عن سبع ساعات يومياً.

- الإكثار من شرب الماء، حيث يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم، وبالتالي الحفاظ على الذاكرة وتقويتها.

- ممارسة التمارين الرياضية يومياً، وتحديدًا رياضة المشي لمدة ربع ساعة يومياً.

- تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضار يومياً خاصة قبل الذهاب إلى المدرسة وتقديم الامتحانات، ومن هذه الفواكه والخضروات الفلفل الحلو المشكل، والخيار، والبرتقال، والجزر وغيرها.