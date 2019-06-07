تخلص من اضطرابات النوم بعد شهر رمضان بـ5 طرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

يعاني كثيرون من اضطرابات النوم بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، بسبب عدم القدرة على العودة إلى النظام الذي كان متبعًا قبل الشهر الكريم، وبالتالي خلل لساعتك البيولوجية التي تأقلمت على مواعيد نوم غير مستقرة.

يوضح الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسي، طرق استعادة روتين مواعيد نومك اليومية في تصريحه لـ"الخليج 365":

1- الالتزام بجدول زمني للنوم والاستيقاظ في ساعات محددة كل يوم، وضمان مناخ مناسب للنوم بعيدًا عن الضوضاء والإزعاجات، بهدف ضبط الساعة البيولوجية للجسم؛ فكمية النوم الموصي بها للبالغين يجب ألّا تقل عن سبع ساعات، وفي حالة عدم النوم خلال 20 دقيقة يُنصح بالقراءة أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة ثم المعاودة للنوم.

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2- تجنب شرب الكافيين ليلًا على عكس ما كان يحدث في مواعيد الإفطار الرمضاني وشرب الشاي والقهوة والنسكافية، لأن هذا قد يعمل على اضطراب وأرق عند النوم ويسبب خلالًا أو مشاكل أثناء النوم.

3- لا تأخذ قيلولة في النهار لأكثر من 30 دقيقة، حتى لا يؤثر ذلك عند النوم مساءً، لأن الجسم عندما يأخذ قيلولة كاملة لمدة 45 دقيقة لا يستطع أن يعاود النوم بسهولة خلال الليل.

4- تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ويستحسن غلق الهاتف، لأن بعض الهواتف تخرج منها ذبذبات تؤثر على بعض الأشخاص بالأرق.

5- لا تفكر كثيرًا بالأمور في الليل ولا تجعل القلق يسيطر عليك، فالتفكير والقلق سيولدان الأرق. واعطِ نفسك قسطًا من راحة البال وقليل من الوقت للاسترخاء من خلال عمل روتين ما قبل النوم، على سبيل المثال، وتحقق من النوافذ والأقفال أو أقضي وقت من التمشية الهادئة أو خذ حمام ساخن.