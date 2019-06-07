أجمل عطور الزنجبيل لانتعاش رائع

KenzoKi Ginger Flower: إنّها مجموعة كاملة تشمل إلى العطر، مستحضرات للعناية بالبشرة من دار "كنزو" الفرنسيّة العريقة. يشتمل هذا العطر الذي صدر في العام 2006، على نغمات مركّزة من الزنجبيل، وجذور الزنجبيل، ونغمات زهرة الزنجبيل. Demeter fragrance Black Ginger: عطر للنساء والرجال، يتمتّع بنغمات بارزة من الزنجبيل صدر في العام 2012. يحاكي السيّدة الواثقة، من خلال نغمات عطريّة حادّة.

المجموعة الثانية:

Jo Malone - Ginger Nutmeg: ليس من عائلة العطور الحديثة الخاصّة بدار "جو مالون"، لكنّه من العطور التي لا تمرّ مرور الكرام، لدى الحديث عن عطورالزنجبيل. صدرت هذه القارورة للمرّة الأولى في العام 1990، يحتوي على نغمات من الزنجبيل، والأخشاب، كأخشاب الصندل، وخشب الأزر، إضافة إلى جوزة الطيب.

Miss Fenjal Summer Dream: ليست من العطور الباهظة الثمن، لكنّها من العطور الخريفيّة الرائعة التي تجمع بين عمق الأخشاب وانتعاش الزنجبيل. تحتوي هذه القارورة على نغمات من خشب الأرز، والعنبر، ومجموعة من الحمضيات كزهرة البرتقال، والليمون الحامض، والتفاح، إضافة إلى الشاي الأخضر. صدرت في العام 2017.