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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 07:40 مساءً - يعد مكياج العيون من أكثر ما يؤثر على إطلالة المكياج . طريقة عمل مكياج عيون عملية سهلة ويمكنك تطبيقها في المنزل من خلال اعتماد الخطوات التالية :
1-وضع الكونسيلر :
يعد وضع الكونسيلر من الخطوات الأساسية في طريقة عمل مكياج العيون .
يعمل الكونسيلر على إخفاء الهالات السوداء و التجاعيد التي تظهر حول العين حتى لا تفسد المكياج .
يوضع الكونسيلر بنقط فوق جفن العين و اسفلها، و يدلك برفق بالاسفنجه المخصصة للعين .
يجب اختيار الكونسيلر بدرجة تتناسب مع لون البشرة على أن لا تفتح عنها سوى درجة واحده .
2 – كريم أساس العين :
يعد وضع كريم أساس العين من أهم خطوات طريقة عمل مكياج العيون .
يعمل كريم الأساس على حماية البشرة المحيطة بالعين من أي آثار سلبية يمكن أن يسببها المكياج .
يساعد كريم الأساس أيضًا على حماية مكياج العيون من العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر عليه بالسلب .
يوضع كريم الأساس برفق و يدلك بقطن الوجه أو اسفنجه مخصصة حتى يغطي خفن و أسفل العين .
3 – تحديد العين :
يعد تحديد العين من أكثر خطوات طريقة عمل مكياج العيون أهمية، حيث أنه يساعد على إبراز جمال العين .
يتم اختيار قلم تحديد العين المناسب مع الاطلالة و مكان و زمان الظهور بها من حيث اللون و النوع .
يبدأ تحديد العين من الداخل تدريجيًا حتى ترسم كلها من الجهتين باللون المطلوب لتحديد االجهتين .
يجب تحديد جفن العين بخط من فوق الرموش تدريجيًا حتى نهاية الجفن بعرضه، حيث أن ذلك يعطي لمسة جمالية .
4 – ظل العيون :
يعد ظل العيون من أبرز الجماليات في طريقة عمل مكياج العيون حيث أنه له تأثير كبير على الإطلالة .
يبدأ ظل العيون بدرجة لون فاتحه تتناسب مع الاطلالة، و توضع فوق جفن العين حتى تغطيه تماماً .
الطبقة الثانية لظل العيون تكون درجة متوسطة بين الفاتح و الداكن، بحيث توضع فوق الطبقة الفاتحه حتى تغطي نصف الجفن بالطول .
الطبقة الأخيرة لظل العيون يجب أن تكون داكنه، بحيث توضع فوق نصف جفن العين بالعرض، حتى تبرز منها الطبقتين الاولى و الثانيه .
يجب أن تكون الطبقات الثلاثة من درجات لون واحد أو متناسقة الألوان مع بعضهم البعض .
يجب اختيار خامة ظل العيون سواء كان عادي او لامع، على حسب زمان و مكان الاطلالة .
5 – رسم الحاجبين :
يعد رسم الحاجبين من خطوات طريقة عمل مكياج العيون التي يهملها الكثير من النساء .
يتم رسم الحاجبين بقلم تحديد الحواجب بدرجة أفتح من لون شعر الحاجبين، و يسير الرسم فوق خط الحاجبين .
يعمل رسم الحاجبين على إبرازها فوق العين، كما أنه يعالج عيوب الحواجب و الفراغات التي تشوهها .
في بعض الحالات توجد عيوب فوق الحاجبين أو علامات نتف الشعر، في هذه الحالة ينصح بوضع الكونسيلر فوقها و إخفائها برفق .
يفضل بعض النساء تغليف الحاجبين بلمعة فاتحه، و يتم ذلك بقلم التفتيح حول تحديد الحاجبين، و يعمل على إبراز الحاجبين فوق العين .
6 – رموش العين :
تعد رموش العين من أهم و أبرز المناطق في طريقة عمل مكياج العيون حيث أنها تعطي جمالاً خاصا للعين .
يجب تمشيط الرموش بالمشط المخصص لها قبل البدء في وضع اي مستحضرات فوقها .
يجب اختيار الماسكارة المناسبة مع الإطلالة الخاصة بالمكياج، و يجب اختيار ماسكارة ذات جودة عاليه .
توضع الماسكارة برفق من داخل الرموش الى اطرافها، في الاعلى و الاسفل حتى يتم وصولها إلى جميع شعيرات الرموش .
يجب التأكد من عدم وجود بقايا الماسكارا في الرموش حيث أنها قد تسبب بهتان اسود يفسد إطلالة العين .
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