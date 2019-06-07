زبدة الشيا للبشرة... كيفية استخدامها وفوائدها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 07:40 مساءً - يؤكد خبراء الجمال أن زبدة الشيا هي من أكثر المكونات الطبيعية التي لها فوائد على الجسم وخصوصاً على المنطقة الحساسة، اذا تحتوي على حمض اللينوليك، وهو حمض دهني أساسي ضروري لحسن سير العمل في الخلايا. وتحتوي أيضاً على الكارتين، الذي يعمل ضد الأشعة فوق البنفسجية (يوجد أيضا في منتجات الوقاية من الشمس). وهي غنية بفيتامينات A و E لذا فهي مضادة للأكسدة وتسهم في ترطيب الجلد وجمال الشعر. محتواها من فيتامين F يعزز مرونة الجلد. تعرفي الى فوائد زبدة الشيا للبشرة.

فوائد زبدة الشيا للبشرة





فوائد زبدة الشيا للبشرة



تُستخدم زبدة الشيا على الوجه من خلال القيام بتنظيف الوجه جيّداً ثم تجفيفه، وبعد ذلك تُوضَع مقدار حبّة الحمّص من الزّبدة على راحة اليدّ ويُدلّك بها الوجه والرّقبة بلطف بشكل دائريّ مدّة عشر دقائق مع مُراعاة عدم الاقتراب من العين، ثمّ تُمسَح الزّوائد منها بواسطة قطعة قطن نظيفة، وتُترك لساعة وتُستخدم مرّة في اليوم، بحيث تُزوّد البشرة بالفيتامينات، وتُعطيها ملمساً ناعماً وإشراقةً رائعةً ولمعان، وتُوحّد لون البّشرة، وتُخفي خطوط الوجه والتّجاعيد، وتُذهب البقع والكَلَف والنَّمَش إن وجد، وتَشدّ البشرة، وتُستخدم بإضافة زيت الزّيتون إليها لتفتيح الوجه بتدليكها لمدّة خمس دقائق وتركها على الوجه لمدة عشر دقائق وغسلها بالماء الفاتر. أمّا علاج جفاف بشرة الوجه تكون بإضافة العسل إلى الزّبدة وتُدلَّك بها البشرة جيّداً حتّى تتشرّبها البشرة، وتُستخدَم بشكل يوميّ لمدّة شهرين حتّى تكون النّتائج ثابتةً ومُرضيةً.

طريقة استخدام زبدة الشيا



طريقة استخدام زبدة الشيا للهالات السوداء



تحتوي زبدة الشيا على مواد مضادة للأكسدة تساعد بشرتك على التخلص من الشوائب العالقة بها، كما تحتوي على فيتامين أ الذي يساعد على ترطيب الجلد، بالتأكيد هناك أكثر من طريقة تخلصك من الهالات السوداء، ولكن لما تذهبي إلى غيرها من العلاجات التجميلية قبل تجربة البديل الطبيعي الآمن؟

فوائد زبدة الشيا للبشرة

طريقة التحضير:

قومي بإذابة زبدة الشيا مع زيت جوز الهند على نار من هادئة إلى متوسطة. بعدها أنزلي الوعاء من على النار، وقومي بالضغط على كبسولة فيتامين E وزهرة الربيع، ووضعهما في الوعاء. قومي بخفق المكونات معاً لمدة من 3-7 دقائق، لتحصلي على مزيج أبيض ورقيق.

Advertisements

ثم خزني الزبدة في وعاء صغير واحفظيها بعيداً عن الضوء والحرارة المرتفعة، وقومي بوضع القليل منها تحت عينيكِ في الليل.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي أيضاً:

ماسكات للبشرة فعالة وسهلة

فوائد زيت جوز الهند للبشرة مع هذه الخلطات

أفضل غسول للبشرة... حضريه بنفسك