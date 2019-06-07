في موسم البحر اعتني بقدميك!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 07:40 مساءً - القدمان تحتاجان إلى العناية باستمرار لأنهما تتعرّضان للكثير من الضغوط والعوامل الخارجية اللتين تفقدانهما ملمسهما الناعم وتؤديان إلى ظهور التشقّقات وغيرها من المشكلات الجلدية، وبالتالي تؤثران في مظهرهما الجذاب. خلال فصل الصيف، ومع انتعال الأحذية المفتوحة والكعوب العالية، والتعرّض للمياه المالحة والهواء الجاف، تصبح القدمان أكثر عرضة للهشاشة والجفاف، لذا يجب العناية بهما بشكل مركّز.

في ما يأتي أبرز الإرشادات للحفاظ على قدمين ناعمتين وجذابتين.



عملية التقشير

تحتاج بشرة القدمين إلى التقشير تماماً كبشرة الوجه وسائر الجسم. فعملية التقشير تساعد في إزالة الجلد الميّت والأوساخ المتراكمة، كما أنها تمنح قدميك ملمساً ناعماً. قومي بنقع قدميك بالماء الفاتر مع القليل من الملح الخشن، وبعد حوالي ربع ساعة نشّفيهما جزئياً بواسطة منشفة قطنية ثم استخدمي كريم تقشير القدمين وابدأي بفركهما به بشكل دائري. اتركي كريم التقشير قليلاً على قدميك قبل أن تغسليهما مجدداً بالماء الفاتر.

كريم ترطيب من Body and Bath



عملية الترطيب

بعد الانتهاء من تقشير قدميك وغسلهما، تأكدي من تنشيفهما جيداً قبل أن تضعي كريم الترطيب الخاصة بالقدمين. وقبل الخلود إلى النوم كل ليلة، أشبعي قدميك بالكريم المرطّب أو الزيت المرطّب وارتدي جوارب قطنية لمنحهما بعض الحرارة التي تساعد في امتصاص الجلد للمستحضر.

كريم ترطيب من L'Occitane



عملية اختيار الأحذية

تكثر في فصل الصيف موضة الأحذية المفتوحة ذات الكعوب العالية. حاولي قدر الإمكان التخفيف من انتعال هذا النوع من الأحذية لأنها ترهق القدمين وتتسبّب بجفافهما، كما أنها قد تسبّب بعض المشاكل الجلدية التي تؤدي إلى التهابات ومشاكل أكثر خطورة. اتركي هذا النوع من الأحذية للمناسبات المرموقة وتنقّلي في النهار بأحذية رياضية مريحة.

كريم الترطيب من Clarins

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وصفات طبيعية للعناية بالقدمين

- للقدمين المتعبين: في وعاء بلاستيكي كبير ضعي ماء فاتر وأضيفي إليه ربع كوب من الخل ونصف كوب من الملح الخشن. ضعي قدميك في الوعاء واتركيهما منقوعتين لمدة نصف ساعة. هذه الوصفة تساهم في التخفيف من آلام القدمين المتعبتين وتنشّط الدورة الدموية.

- للتخلّص من رائحة القدمين الكريهة: في وعاء بلاستيكي كبير ضعي ماء فاتر وأضيفي إليه كوباً من الخلّ مع بضع قطرات من زيت الزعتر أو زيت اللافندر. انقعي قدميك في المحلول لمدة ساعة أو ساعة ونصف قبل أن تجفّفيهما بالمنشفة القطنية.

- للتخلص من تشقّقات الكعبين: ضعي في وعاء بلاستيكي كبير ماء فاتر وأضيفي إليه كوباً من خل التفاح ونصف وب من صودا الخبز. انقعي قدميك في المحلول لمدة نصف ساعة ثم جففيهما جيداً وأشبعيها بكريم ترطيب القدمين.

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