أزياء رياضية من المشاهير للإطلالة اليومية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 07:40 مساءً - من الممتع اعتماد اطلالة بـ أزياء رياضية بين الحين والآخر، فتختار النجمات العربيات والعالميات الظهور بأزياء رياضية، للكشف عن أجسامهنّ الممشوقة والنحيلة . إليكِ أبرز اطلالات النجمات بالأزياء الرياضية، استوحي منها طرق تنسيق متعددّة لتلك الأزياء .



1- الاطلالة الكاجوال الرياضية

أمبر روز

يمكنكِ اختيار اطلالة تجمع بين الأزياء الرياضية من جهة، والأزياء الكاجوال من جهة أخرى، لذلك قومي بتنسيق بلوفر hoodie مع الجينز الممزّق وحذاء رياضي، كما فعلت النجمة أمبر روز .



2- الأزياء الرياضية مع صيحة الجلد

كـندال جينر

أطلّت عارضة الأزياء كيندال جينر بأزياء رياضية، جمعت بين فيزون أسود شفاف وتي شيرت، ونسّقت معهما جاكيت جلد وشنطة يد .



3- الجمبسوت الرياضي

كيم كارداشيان

اختارت كيم كارداشيان صيحة الجمبسوت الرياضي الضيّق، الذي عكس جمال قوامها ولونها الأسمر . نسّقت كيم حذاء الـ yeezy مع اطلالتها .

كورتني كارداشيان



باطلالة مشابهة ظهرت أخت النجمة كيم كارداشيان وهي كورتني كارداشيان، بجمبسوت شورت من أديداس، وحذاء رياضي من الماركة نفسها .



4- الأزياء الرياضية الفضفاضة

ريهانا

في حين راجت الأزياء الرياضية الضيّقة عند أغلب المشاهير، فضّلت المغنيّة ريهانا الظهور بأزياء رياضية فضفاضة، حيث جمعت بين فيزون أسود رياضي، وتي شيرت واسعة من علامة بوما . نسّقت اطلالتها مع حذاء رياضي من اللون الابيض والرمادي، وقبعة من اللون الأسود .



5- الشورت الضيّق

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صوفيا ريتشي

سادت موضة الشورتات الضيّقة خلال الأعوام الأخيرة، ففضّلت النجمة صوفيا ريتشي، الظهور بأزياء تجمع بين شورت رياضي ضيّق وتي شيرت أبيض، وحذاء رياضي من اللون نفسه .



6- الأزياء الرياضية من قماش المخمل

كايلي جينر



اختارت كايلي جينير جمبسوت رياضيًّا من خامة المخمل، ما جعلها تبدو في غاية النحافة .



7- كيت ميدلتون في خيار الأزياء الرياضية أيضًا

كيت ميدلتون

اختارت دوقة كامبريدج، اعتماد بومبر من اللون الأحمر مع بنطلون وحذاء من اللون الأسود، خلال اطلالة سابقة لها .



8- أزياء رياضية من اللون الأسود اختياء نجمات لبنانيات

نوال الزغبي

أحبّت النجمة نوال الزغبي اعتماد اطلالة رياضية مونوكروم من اللون الأسود، خلال نشاطاتها اليومية .

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