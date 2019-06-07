شاهدي صور إطلالات نجمات هوليوود الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 07:40 مساءً - اطلالات نجمات هوليوود دائمًا ما تكون محطًّا للأنظار، ولا سيما أنّ عدسات المصورين تتابعهنّ في مختلف المناسبات والمشاوير وفي الأوقات كافة، وهذا الأسبوع شاهدنا عددًا كبيرًا من اطلالات نجمات هوليوود المميزة، إن كان في التنسيقات الرسمية أو في التنسيقات الكاجوال والعصرية، وقد جمعنا لكِ صورًا من أبرزها، لتشاهديها وتستوحي منها إن أعجبتكِ.



جنيفر لوبيز في تنسيق أنيق في الجينز والبليزر:



جنيفر لوبيز Jennifer Lopez من النجمات اللواتي تألقن باطلالة لافتة هذا الأسبوع، حيث اختارت بنطلون جينز سكيني باللون الأزرق الفاتح، نسقت معه جاكيت بليزر أنيقًا باللون الزهري، مزينًا بأزرار ذهبية، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ باللون البرونزي، وبأقراط ذهبية لافتة، وشنطة يد من الجلد باللون الأبيض.

جنيفر لوبيز في تنسيق أنيق في الجينز والبليزر







كيم كارداشيان في لوك رياضي مريح:



كيم كارداشيان Kim Kardashian كما لاحظنا، اعتمدت قصة شعر قصيرة جديدة، ناسبتها وجعلتها تبدو أصغر سنًّا، لا سيّما وأنها نسقت معها اطلالة كاجوال وشبابية، اختارت فيها بنطلونًا رياضيًّا من القطن بقصة أرجل واسعة، نسقت معه توب قصيرة باللون الرمادي، وحذاءً رياضيًّا باللونين الأسود والأبيض.

كيم كارداشيان في لوك رياضي مريح







جيسيكا بيل في تنسيق شبابي في الجينز الممزق:



اعتمدت جيسيكا بيل Jessica Biel لوك شبابيًّا عصريًّا، اختارت فيه بنطلون جينز بخصر عالٍ باللون الأسود وممزق، نسقت معه توب قصيرة من القطن باللون الرمادي، وقميصًا منقّطًا باللونين الأسود والأبيض، وأكملت الاطلالة بحذاء رياضي أبيض ونظارات شمسية بقصة الـ Aviator.



جيسيكا بيل في تنسيق شبابي في الجينز الممزق







ريز ويزرسبون في اطلالة أنيقة بالتنورة الميدي:



ريز ويزرسبون Reese Witherspoon اعتمدت لوك أنيقًا اختارت فيه تنورة ميدي بقصة ضيقة باللون البني، نسقت معها تيشرت قطنية باللون الأسود، وأكملت الاطلالة بشنطة يد من الجلد باللون الأسود، وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود أيضًا، مع نظارات شمسية ذات إطار كبير.

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ريز ويزرسبون في اطلالة أنيقة بالتنورة الميدي





صور اطلالات نجمات هوليوود هذا الأسبوع، استوحي منها الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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