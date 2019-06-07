عبايات وقفاطين بلمسات عصرية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 07:40 مساءً - في مختلف مناسباتك أنت بحاجة إلى تنسيق إطلالات أنيقة ومحتشمة في الوقت نفسه. ومع مجموعات صيف 2019، بات بإمكانك أن تحافظي على خيارات مواكبة لأحدث صيحات الموضة، تتّسم في الوقت نفسه بالأناقة والرصانة.
إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي
شعر ومكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: Adora, Assila
صور جلابيات وفساتين لإطلالات عيد الفطر من بيوت الأزياء العالمية
جلابية باللون البيج-الذهبي. السعر 955$
عباءة باللون القرميدي. السعر 1100$كلاهما من Assila
أقراط من Adora. السعر 60$
5 صيحات تضمن لكِ أناقة لافتة في عيد الفطر
تنورة مطرّزة بالباييت. السعر 140$
سترة باللونين الأسود والذهبي. السعر 490$كلاهما من Adora
كلاتش من Kanz. السعر 390$
خاتمان من Assila. سعر الخاتم 90$
اطلالات نادين نجيم في خمسة ونص وفي الحياة اليومية.. ماهو الفرق؟
سترة باللونين القرميدي والأسود. السعر 800$
حزام عريض. السعر 120$كلاهما من Assila
سروال باللون الأسود. السعر 145$
أقراط من المعدن الذهبي. السعر 120$كلاهما من Adora
من إنستقرام ملابس محجبات لصيف 2019
قفطان مطرّز. السعر 400$
سروال أسود. السعر 145$
سواران من جلد الثعبان. سعر السوار 65$جميعها من Adora
خاتمان من Assila. سعر الخاتم 90$
ريهام خليفة تلهمك 10 إطلالات مختلفة لملابس عيد الفطر 2019
فستان باللون الذهبي. السعر 280$
سترة باللون الأسود والذهبي. السعر 490$
سوار باللون الذهبي. السعر 65$جميعها من Adora
للمحجبة خيارات أنيقة لملابس العيد من الفاشينيستات
قفطان باللون البيج مطرّز بالذهبي. السعر 290$
سوار باللون الذهبي. السعر 55$كلاهما من Adora
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