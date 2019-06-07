عبايات وقفاطين بلمسات عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 07:40 مساءً - في مختلف مناسباتك أنت بحاجة إلى تنسيق إطلالات أنيقة ومحتشمة في الوقت نفسه. ومع مجموعات صيف 2019، بات بإمكانك أن تحافظي على خيارات مواكبة لأحدث صيحات الموضة، تتّسم في الوقت نفسه بالأناقة والرصانة.

إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: Adora, Assila صور جلابيات وفساتين لإطلالات عيد الفطر من بيوت الأزياء العالمية جلابية باللون البيج-الذهبي جلابية باللون البيج-الذهبي. السعر 955$ عباءة باللون القرميدي. السعر 1100$كلاهما من Assila أقراط من Adora. السعر 60$ 5 صيحات تضمن لكِ أناقة لافتة في عيد الفطر تنورة مطرّزة بالباييت. السعر 140$ سترة باللونين الأسود والذهبي. السعر 490$كلاهما من Adora كلاتش من Kanz. السعر 390$ خاتمان من Assila. سعر الخاتم 90$ اطلالات نادين نجيم في خمسة ونص وفي الحياة اليومية.. ماهو الفرق؟ سترة باللونين القرميدي والأسود سترة باللونين القرميدي والأسود. السعر 800$ حزام عريض. السعر 120$كلاهما من Assila سروال باللون الأسود. السعر 145$ Advertisements أقراط من المعدن الذهبي. السعر 120$كلاهما من Adora من إنستقرام ملابس محجبات لصيف 2019 قفطان مطرّز قفطان مطرّز. السعر 400$ سروال أسود. السعر 145$ سواران من جلد الثعبان. سعر السوار 65$جميعها من Adora خاتمان من Assila. سعر الخاتم 90$ ريهام خليفة تلهمك 10 إطلالات مختلفة لملابس عيد الفطر 2019 فستان باللون الذهبي فستان باللون الذهبي. السعر 280$ سترة باللون الأسود والذهبي. السعر 490$ سوار باللون الذهبي. السعر 65$جميعها من Adora للمحجبة خيارات أنيقة لملابس العيد من الفاشينيستات قفطان باللون البيج قفطان باللون البيج مطرّز بالذهبي. السعر 290$ سوار باللون الذهبي. السعر 55$كلاهما من Adora تابعي أيضاً:عباية بحسب أسلوبك وشخصيتك من موقع كشختنا

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