بالفيديو: لفات حجاب سهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 07:40 مساءً - كثيرًا ما تسأل الصبايا عن طرق جديدة ومختلفة للفات الحجاب، ولكنّ الأهم هو أن تكون طريقة سهلة وبسيطة لأمر سوف تقومين به يوميًّا، وبمختلف مناسباتِك.

إطلالات صيفية من مرمر محمد ودلال الدوب



ولتبسيط الأمر عليكِ أكثر، سوف نعرض لكِ هذا الفيديو البسيط من مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب، الذي تشرح فيه طريقة اعتمادها للفة حجابها الاعتيادية بطريقة مُبسطة.

من إنستقرام ملابس محجبات لصيف 2019



وتُعتبر هذه اللفة للحجاب تحديدًا، واحدة من أشهر لفات الطرح التي تعتمدها الصبايا بالخليج، والتي تركز بشكل أساسي على الاعتماد على الطرح القطنية أو الجيل الخفيفة، المثالية للطقس بعالمنا العربي.



طريقة لفة الحجاب









- اعتمدي بالبداية على بطانة قطنية، والأهم ألا تكون بإطار قوي قد يؤثر على رأسِك، بحيث تكون أكثر مرونة وانسيابية عند ارتدائها.



- اربطي الرباط الزائد من البطانة برباط الشعر العادي، حتى تتحكمي أكثر في لفة حجابِك.

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- اختاري الحجاب "الدبل سترتش" لسهولة لف الحجاب، وضعي الحجاب على رأسِك، جانب قصير وآخر طويل.



- يجب تثبيت الحجاب فوق البطانة، بحيث تُخفيها تمامًا، ويتم تثبيت الحجاب بدبابيس على كلا الجانبين، ومن ثم لف الطرف القصير ناحية الجانب الثاني الأطول، وضعي الأطراف الزائدة داخل القميص.

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- لفي الجزء الطويل حول رأسِك، بعد تثبيته من ناحية الجبهة بدبوس، مثل الجانب الآخر.



- وضعي طرف اللفة على كتفيكِ، أو من الممكن أن تتركيها منسدلة.

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