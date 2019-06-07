بعد وصول سعر الكليو إلى 100 جنيه.. بدائل اقتصادية لليمون

شهد الليمون ارتفاع جنوني بالأسعار في بعض المناطق، ووصول سعر الكليو الواحد إلى 100 جنيه، بالتزامن مع عيد الفطر.

وبدأت ربات البيوت في البحث عن بديل اقتصادي لليمون، لاستخدامه في الأنواع المختلفة من الوجبات اليومية.

وفيما يلي، بدائل أمنة لليمون، وفقًا لما ذكره موقع "the spruceeats":-

- الخل

- عصير البرتقال أو اليوسفي

- عصير التفاح

- بلسم الليمون أو زيت الليمون

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- ملح الليمون، من عند العطار

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، قال إنَّ السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الليمون يرجع إلى أن شهري مايو ويونيو يقل فيهما إنتاج الليمون ليصل إلى 10% بالتزامن مع كثرة الاستهلاك في فترة شهر رمضان والأعياد.

وأضاف "أبو صدام"، لـ"الوطن"، أنَّ ارتفاع سعر الليمون يرجع أيضًا إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى قلة الإنتاجية، وبالتالي قلة المعروض تزامنًا مع كثرة الاستهلاك في فترة الأعياد، مبينًا أنَّ إنتاج الليمون يمثل 10% من الموالح في مصر تكفي محليا فقط، ومع عدم الاستيراد في ظل ارتفاع الاستهلاك زاد سعر المنتج المعروض.

وكان حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، نفى منذ أيام، وصول الليمون لـ100 جنيه، مؤكدا أن أسعاره تتراوح مابين 30 و40 جنيها للكيلو، وبرر ارتفاع أسعار الليمون خلال هذه الفترة بشكل كبير إلى قلة المعروض، وقال: "نزرع في مصر ما لا يقل عن 40 ألف فدان ليمون".

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