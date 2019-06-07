بالفيديو| فلسطينية تثير الجدل لمشاركتها في النسخة الإسرائيلية من "ذا فويس"

حالة من الجدل، صاحبت تداول مقطع فيديو عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستجرام"، لشابة فلسطينية تدعى سما الشوفاني، خلال مشاركتها في النسخة الإسرائيلية من "ذا فويس"، لاكتشاف المواهب الغنائية.
وظهرت "سما" بإطلالة كاجوال تجمع بين اللونين الأبيض والأحمر، خلال غنائها "بالقلب" للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، وسط تفاعل أعضاء لجنة التحكيم الخمسة، الذين أداروا جميعهم الكراسي لها، معربين عن إعجابهم بموهبتها.
وإذعيت الحلقة منذ أسبوعين على القناة "13" الإسرائيلية، إلا أنها تم تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، مسبية جدل واسع، بين المشيد بصوتها، والمهاجم لتطبيعها مع الإسرائيلين بالمشاركة في برنامج "ذا فويس"، ومن أبرز التعليقات: "فويس إسرائيل والمغنية عربية.. ما هذا العار"، و"صوت ملائكي ورائعة، بتمنالك التوفيق"، و"أهل المشرق بعتوا القضية، إحنا أهل المغرب العربي متمسكين بالموقف وعمرنا ماخنا ولا بعنا وأنتم أرضكم بعتوها لمجرد شوية شهرة"، و"أنا ضد فكرة مشاركة العرب في برامج عبرية".
يشار إلى أن الموسم الحالي لـ"ذا فويس" في إسرائيل، يعقد حاليًا بعد توقفه منذ 2017، ويضم لجنة تحكيم بها فنانين إسرائليين وهم: شلومي شابات، والمغني أفراهام تل، والمغنية ميري ميسيكا، وشلوميت مالكا.
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