الصور الأولى من "شهر عسل" محمد عنتر وحسناء الزمالك

شاركت دنيا الحلو الشهيرة بحسناء الزمالك، زوجة اللاعب محمد عنتر، متابعيها بعدة صور من خلال خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت اللقطات صورة للاعب الزمالك على "شيزلونج" من الخوص أسفل أشعة الشمس، في حين التقطت صورة لغرفة نومهم بالفندق.

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كما شاكرت "الحلو" بصورة لفهد أبوعقرب مكتشف اللاعب ومتبنيه، أظهرت "عنتر" عاري الصدر بصحبة زوجته، وأرفقها بتعليق: "مين في أحلى شهر عسل ناو، عقبال ما تشيل عنتر الصغير".

وكان الثنائي احتفلا بعقد قرانهما، في مارس الماضي، في حفل عائلي، وتألقت "الحلو" بفستان أبيض قصير بدون أكمام، مع شعر منسدل ومكياج بسيط، في حين تخلى "عنتر" عن البدلة، وظهر بقميص أبيض مع بنطلون.

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