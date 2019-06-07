بالصور والفيديو| ريما نجيم تعلن طلاقها رسميا من وائل كفوري

لم يمر سوى دقائق معدودة بين إعلان ريما نجيم انفصالها عن الفنان وائل كفوري، حتى رفع الأخير صورة له في حمام السباحة بدبي قبل حفله المقرر.

فخلال برنامجها "ريما نجيم شو"، المذاع عبر أثير "صوت الغد"، أعلنت "ريما" رسميا انفصالها عن المطرب وائل كفوري، وقالت إن الدنيا قامت ولم تقعد بسؤالها إذا أرادت نوال الزغبي من وائل كفوري الارتباط به هل توافق أم لا وأجابت بأنها توافق، فنوال الزغبي غير مرتبطة.

وعقب ذلك مباشرة ذكرت الإعلامية: "أعلن رسميا، أن وائل كفوري هو رجل مطلق رسميا على الورق، وكفى هذه الحملة غير المبررة هو عنده عيلة، وزوجة سابقة علاقتهم منيحة، وبنتين زي القمر".

وأضافت إنها أعلنت الأمر بناء على رغبة وائل كفوري نفسه، متابعة: "هو حسمها وقالي احسميها على الهواء، اشكرك على ثقتك ومحبتك"، وأرفقت الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "صديقي الله يخلليلك عيلتك الحلوة، ويعطيك فرح وسعادة على قد ما بتستاهل رغم كلّ شي صار"، وأغلقت التعليقات.

ومن جابنه نشر وائل كفوري بعد دقائق معدودة على هذا الإعلان صورة له وهو في حمام السباحة، يستجم قبل حفلته المقرر عقدها في دبي بالإمارات، وكتب عليها: "استمتع بوقت الصيف في دبي، قبلة لكل جمهوري أتمنى لكم صيفا سعيدا".

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وبمجرد نشر الصورة على صفحته الشخصية عبر "إنستجرام"، بدأ المتابعون في كتابة تعليقات حول نبأ طلاقه، والتي جاء من بينها: "مبروك ياكبير على الطلاق أخدت القرار السليم وفضيت دماغك من وجع الراس وفضاوة دماغهم دور على بنت الأصول اللي تحمد ربنا على وجودك معاها".

وكانت شائعات كثيرة قد روجت مؤخرا، حول انفصال الفنان وائل كفوري، عن الإعلامية ريما، دون تعليق من أحدهما، قبل أن يقرر "كفوري" أن يعلنها صراحة، وبشكل رسمي.

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