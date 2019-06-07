إعلامي لبناني يكشف تعرض هيفاء وهبي لوعكة صحية جديدة: "محتاجة لعلاج مكثف"

أعلن الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، مفاجأة صادمة حول إصابة الفنانة هيفاء وهبي بوعكة صحية، عبر حسابه الرسمي على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام".

وكتب "باسيل": "للأسف هيفاء فعلا مريضة.. كبدها تعبان كتير، وبحاجة لعلاج مكثف، ادعولها بالشفاء".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور وسط مئات التعليقات من جمهور الفنانة اللبنانية وزملائها في الوسط الفني، أبرزهن، نادين نجيم التي قالت: "حزينة جدا لسماع مثل هذه الأخبار السيئة.. الله يشفيها وتقوم بالسلامة"، فيما دونت مليسا: "الله يشفيها يا رب"، كما تمنى مصمم الأزياء شربل زوي الشفاء لها.

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وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كشفت منذ أيام عن تعرضها لوعكة صحية منعتها من الظهور على الشاشات خلال الفترة الأخيرة، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي، بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا.. الحمد لله على كل شيء".

ومن جانبه، غرد مدير أعمالها محمد الوزيري :"ربنا يحميكي ويحفظك ليا حبيبي.. إنت أقوى من أي حاجة... تسلملي ضحكتك"، وأثارت التغريدة الجدل حول طبيعة مرض هيفاء وهبي.

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