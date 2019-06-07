قبل فيديو "أنا كلي أنوثة".. مواقف لفيفي عبده أثارت بها الجدل

ظهرت الفنانة فيفي عبده أمس، في فيديو "لايف" بثته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، ولكن تعليق عارض من أحد متابعيها بأنها "سيدة عجوز"، أثار استيائها ما دفعها للرد بطريقة وصفها متابعوها بأنها غير لائقة.

كعادتها ردت فيفي عبده بتلقائية، ووصف نفسها أنها "كلها أنوثة"، وردت على متابعوها قائلة: "كل الأنوثة دي وعجوزة، أودي الأنوثة دي فين".

وطلبت فيفي عبده حذف التعليق الذي أغضبها من أحد متابعوها، إلا أن الفديديو كان قد سجل سلفا، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تداوله فيما بينهم معلقين عليه بأنه تصرف "غير لائق"، وكتبوا تعليقات عدة أبرزها: "عيب على سنك".

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها فيفي عبده الجدل بشكل كبير، فقد اعتادت على التعامل مع جمهورها بتلقائية دون تكلف، وكان أحد هذه المواقف في رمضان 2018، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تظهر فيها في برنامج رامز جلال "رامز تحت الصفر"، وتلفظت بألفاظ غير لائقة، ظهرت بعضها، بينما "صوت التشويش" أخفى البعض الأخر.

وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، وصفها الكثيرون بأنها "متصابية"، بعد قرارها العودة للرقص مرة أخرى، ورغم أنها قالت إن القرار ليس مفاجئا فهي مداومة على الرقص لمتابعيها عبر منصات "السوشيال ميديا" المختلفة، إلا أنها أثارت ضجة كبيرة بهذا القرا على منصات التواصل الاجتماعي.

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ومرة أخرى ظهرت ببرنامج "رامز في الشلال" الذي أذيع رمضان 2019، بعد سقوطها في الماء ضمن فقرات المقلب دون مكياج، ولفتت نظر جمهورها باختفاء "حواجبها"، وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بعبارات عده أبرزها: "حواجب فيفي عبده فين؟".

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