تعيش حالة من النشاط خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تسجل بداية الاسبوع تيار ايجابي سريع نشيط وحماسي فلا شيء يقف في طريقك او يستفزك خاصة بين السبت والاثنين مع القمر من العذراء الذي يشكل مربعا مع الشمس من الجوزاء الذي يساعدك ويساندك انها فترة غنية وناجحة جدا على كافة الاصعدة حيث تشعر بالتناغم مع الاخرين وبالهدوء والقدرة على مواجهة كل انواع السلبيات باعصاب متينة وتفاؤل وثقة بالنفس فتعبر عن رايك بطلاقة وتلفت الانظار بموضوعيتك فتناقش بعض العقود والقضايا المالية وتكون امام مكاسب وارباح وحيوية مضاعفة لكن قد تتبدل الاجواء الفلكية لتصبح ضاغطة ومتوترة يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير المثلث الفلكي الهوائي مع القمر من برج الميزان المواجه لبرجك فتدخل في مرحلة ضعيفة فلكيا لا تضمن لك النجاح ايام تحمل معها مفاجآت ومسؤوليات جديدة وعودة الى بعض النقاشات المالية الماضية او بعض الهموم لذلك حاول ان تتنازل قليلا واشتغل على الامور البسيطة والسهلة وابتعد عن المجازفة وانتبه الى اغراضك والى صحتك لان نوعية الوقت هشة وضاغطة تتبدل الامور مع انتقال القمر الى برجك يومي الخميس والجمعة ما يعني تأثيرات فلكية مهمة تساعدك وتحسن الامور لتستقوي وتتحمس وتعوض عن التاخير كما يقدم لك القمر من برجك فرصا جديدة وانفراجات كثيرة ومهمة لمشاريعك فتتوصل الى تحقيق الاهداف بصمت وعلى ايقاع ايجابي.

عاطفياً: واخيرا ترتاح من معاكسة الزهرة من الثور فتطل على فترة اكثر وعدا مع انتقال الزهرة الى برج الجوزاء الصديق الذي يسلط الضؤ على اوضاعك الشخصية ويوسع دائرة صداقاتك ويركز على شراكتك او علاقتك العاطفية التي تتاغم مع افكارك للعازب قد تحصل على قلب طالما سعيت اليه.