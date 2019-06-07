طبقها عند التواجد في المطاعم والمناسبات

آداب الطعام حسب الاتيكيت تُطبَّق عند التواجد في المطاعم والمناسبات، وأيضًا في التجمُّعات العائليَّة. وفي الآتي، اداب الطعام حسب الاتيكيت:

آداب الطعام

• إذا دُعيتِ إلى مناسبة كانت تتضمَّن مأدبة على طريقة "البوفيه المفتوح"، يُفضَّل اختيار أنواع الأطعمة سهلة التناول، بعيدًا من دعم الطبق بصنوف الأطعمة المختلفة.

• عند تناول الأكل بوساطة العيدان، لا بدَّ من الامتناع من استخدامها لغرض غزِّ أطرافها في قطع الطعام، أو التقاط أشياء أخرى بها، أو تحريك الأطباق وما شابه ذلك، فضلًا عن تجنُّب ملامسة العيدان الخاصَّة بك بقطع الطعام المشتركة.

• من الضروري أن تؤكل الأسماك بأنواعها بالشوكة والسكِّين؛ ابدأي بقطع الرأس والذيل أولًا، ثمَّ انزعي الحسك عن الظهر، قبل فتح قلب السمكة.

• عند الرغبة في تناول الحلويات، يُمنع استعمال اليد لهذه الغاية، إذا كانت الحلويات من النوع الذي يمكن أن يترك أثرًا ظاهرًا على الأصابع. عمومًا، تؤكل الحلويات شبه السائلة بالملعقة، والكعكات الإسفنجيَّة بالشوكة.

• ليس هناك قاعدة تُحرِّم تناول البيتزا باليد، إذا كانت هذه الأخيرة لا تحتوي على الصلصات ومرق التوابل. أمَّا اذا كانت غنيَّة بالمكوِّنات المذكورة، فيُستحسن استبدال الشوكة والسكٍّين باليد. ويُنصح بتجنّب تقطيع شريحة البيتزا كلها، قبل أكلها، وإنَّما يُفضل قطع كل قطعة على حدة.

• عند تناول الشوربة، يجب التقاط الملعقة بالأصابع الثلاثة الأولى، وأخذ القليل من الشوربة من سطح الطبق، بعد تحريك الملعقة أفقيًّا، انطلاقًا من جهتك. ويجب الحذر من إصدار أي صوت، أثناء احتساء بقايا الشوربة الملتصقة بالملعقة. ثمَّ، يجب أن ترفع الملعقة نحو الفم، مع ضرورة الحذر من الانحناء نحو الطبق.

• من المُفضَّل تناول كوز الـ"آيس كريم" عبر قضمات صغيرة، مع تجنُّب لعقه بصورة عشوائيَّة، مع ضرورة الفراغ من أكل الـ"آيس كريم"، قبل أن يذوب في اليد (أو في الكوب).

• عند تناول الطعام في المطعم، من المُفضل أخذ الأطعمة التي تُعتبر سهلة التوضيب، كالبيتزا مثلًا. ومن غير المقبول طلب أخذ الباقي من الطعام، خلال مأدبة رسمية.

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