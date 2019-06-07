إطلالات النجمات في حفلات العيد.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تشكل حفلات العيد مناسبة لظهور النجمات العربيات بأزياء مميزة تأتي مستوحاة من أحدث صيحات موضة الموسم وتحمل توقيع أشهر المصممين.

تعرفي فيما يلي على أجمل الإطلالات في حفلات عيد الفطر لهذا العام وفق ما رصدت "العربية"، واستوحي من ألوانها وتصاميمها أفكاراً لأناقتك في مناسباتك القادمة خلال هذا الصيف.

- خلال مشاركتها بحفلات العيد في الكويت، أطلت النجمة أصالة بقفطان أبيض مطرز بالذهبي من توقيع المصممة الكويتية شريفة الغنيم. وقد نسقت إطلالتها مع أكسسوار مميز للرأس وأقراط على شكل هلال.

وكانت أصالة قد ظهرت في أول أيام العيد في السعودية وتحديداً في مدينة الدمام، حيث أحيت حفلاً غنّت فيه طوال ساعتين. اختارت بهذه المناسبة إطلالة من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، تألفت من ثوب طويل من الباييت باللون الأخضر ترافق مع "كاب" انسدل من الكتفين حتى الأرض. وقد اعتمدت تسريحة "شينيون" منخفض وتزينت بمجوهرات ماسية.

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- أحيت الفنانة نجوى كرم حفلاً في إمارة دبي. وقد اختارت للمناسبة ثوباً أبيض طويلا بكتف واحدة تزين بوردة كبيرة عند الكتف انسدلت منها كشاكش صلت حتى أسفل الثوب. حملت إطلالتها توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا وقد نسقتها مع مجوهلرات ماسية من تصميم جيرار توفنكجيان.



- شاركت النجمة نادين نسيب نجيم بحلقة تلفزيونية خاصة بعيد الفطر تم بثها على قناة MTV اللبنانية. وقد اختارت للمناسبة ثوباً طويلاً مستوحى من طراز العباية حمل توقيع المصمم اللبناني زهير مراد. تميز هذا الثوب بقماشه الشفاف الذي تزين بتطريزات براقة ونسقته مع مجوهرات ماسية ناعمة.

- أحيت الفنانة أنغام حفل العيد في السعودية. وقد بدت متألقة بثوب فضي اللون رافقه "كاب" طويل تزين بالتطريز المبتكر. حملت إطلالة أنغام توقيع المصمم اللبناني زياد نكد وقد نسقتها مع مجوهرات ماسية من Sarahjewelry.