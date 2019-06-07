بالأسعار| من 45 لـ750 جنيها.. إليك 5 سهرات مميزة في آخر ليالي العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

هل تريد قضاء سهرة مميزة مع شريك حياتك في آخر أيام عيد الفطر المبارك وقبل العودة إلى "دوامة العمل" وروتين الحياة؟.. نقدم إليك أبرز 5 أماكن لقضاء ليلة رومانسية مع شريك:

"Left bank" الزمالك:

يمكنك الاستمتاع بقضاء عشاء رومانسي في جو شاعري ورومانس على النيل. المكان يقدم العديد من الأطباق ولعل منها المكرونة الباستا الإيطالية، والاستيك بصوص الديمي جلاس، ويبدأ "المينيمم تشارج" في هذا المكان من 150 لـ200 جنيه للفرد. عنوانه 53 شارع أبو الفدا في الزمالك.

- البرج العصري "Novotel":

يتمتع فندق Novotel القاهرة البرج العصري بموقع مركزي متميز ويعتبر في وسط نهر النيل، كما أنه يوفر إطلالات بانوراميه على النيل من الأعلى، ما يجعله الأنسب لسهرة رومانسية حالمة على النيل، ويوفر الكثير من الأطباق اللذيذة مثل الكباب والكفتة المشوية، ويبدأ سعره (المينيمم تشارج) 400 جنيه للفرد في الأيام العادية، و500 جنيه أيام "الويك إند" والإجازات والأعياد. عنوانه أمام برج القاهرة شارع الجزيرة.

كازوكو بالقاهرة الجديدة:

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مكان يطل على مساحات خضراء واسعة يتميز بأضوائه الليلة الخافتة مع بعض الزوايا الخاصة للتصوير لأخذ صور مميزة مع الشريك لتتذكر الأعياد والمناسبات بينكم. أما أسعاره تختلف عن المكانين السابقين لأنه دون (المينيمم تشارج). عنوانه في كومبوند سوان في شارع التسعين القاهرة الجديدة.

مسرحية "3 أيام في الساحل":

يمكنك قضاء وقت ممتع ورومانسي على طراز الزمن القديم عندما كانت المسارح والحفلات الليلة هي أفق الراحة والاستجمام بصحبة الشريك، ومشاهدة نجوم الفن على المسرح ليقدموا لك مسرحية درامية كوميدية، يبدأ العرض من الساعة 9 مساءًا حتى 2 صباحًا. وأسعار التذاكر تبدأ من 150 لـ750 حسب الدرجة. عنوانها مسرح كايرو بوابة 5 - مدينة الإنتاج الإعلامي - ٦ أكتوبر.

دار الأوبرا المصرية:

تقدم دار الأوبرا المصرية أوركسترا أوبرا "إكسير الحب" بالمسرح الكبير، وتعتبر أمسية غنائية رومانسية مع ليلة فريدة من نوعها، ويبدأ العرض في الثامنة مساءً. والأسعار من 60 لـ110 جنيهات حسب الدرجة، وتقدم أيضا دار الأوبرا صالون مصر المبدعة "أمسية غنائية من التراث الشرقي" (الفنان محمد بهجت) في الساعة مساءً وتبدأ الأسعار من 45 إلى 85 جنيهًا.