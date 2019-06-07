ما هي "العيالة" التي أقيمت في حفل زفاف أبناء حاكم دبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تزينت إمارة دبي، الخميس، بحفل زفاف أنجال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي، والذي حضره عدد من الشيوخ والشخصيات المرموقة من حول الإمارات العربية المتحدة.

وكان لفن العيّالة الشعبية دور أساسي في الحفل، ولكن ما طقوس هذا التقليد الفني بالإمارات؟

يعد فن العيّالة "الفن الأدائي الوطني" الأول المفضل لدى الحكام والأعيان والعامة في الإمارات، وفق ما نقلت "سي إن إن عربية"، بحسب ما نشرته دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي في كتيب منشور على موقعها الرسمي.

ويذكر أن العيّالة ترتبط تاريخياً بـ"شهامة وثقافة" أهل الصحراء ولها أنواع مختلفة، منها ما يرافقه الموسيقى ومنها ما يكتفي برزيف المؤدين.

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أما فيما يتعلق بالأداء، فتحاكي رقصة العيّالة اليوم، رقصة المعارك قديماً، حيث يحمل صفان من الرجال عصياً رفيعة من الخيزران، التي ترمز إلى السهام والسيوف ويؤدون حركات منتظمة كرمز للنصر أو الهزيمة وهم ينشدون شعراً ويقومون بحركات متناسقة مع الألحان.

ويعتمد هذا الفن على بعض الآلات الإيقاعية، التي تزيد على اللحن نوعاً من الحماس، مثل: طبل الرأس وما يُعرف بـ"التخامير" والدفوف.

طقوس شعبية

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد شارك، على حساب "إنستجرام" الخاص به، في أوائل أيام عيد الفطر، فيديو لأغنية من أشعاره بصوت المغني الإماراتي، حسين الجسمي. وتضمنت الأغنية احتفاءً بزواج أبنائه.