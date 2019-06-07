استعد لأناقة الصيف.. إليك الاختيار الأنسب للحصول على إطلالات مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

مع دخول فصل الصيف، يحرص معظم الشباب على تغيير مظهرهم سواء في العمل أو خلال عطلاتهم الصيفية في الأعياد والمناسبات.

يقدم لك "الخليج 365" أبرز الإطلالات التي يمكن أن ترتديها والألوان الرائجة لصيف 2019 في بيوت الأزياء العالمية ومصممي الأزياء، حسب ما ذكرت مجلة "Vogue".

قدَّم مصمم الأزياء العالمي Todd Snyder"" في آخر عرض أزياء بأسبوع نيويورك للموضة، اللون الأصفر بكل درجاته ليكتسح "التيشيرت" الشبابي بجميع خامته، سواء كانت القطنية أو الحرير الناعمة، وسواء كانت عليه بعض الرسمات الطبيعية أو الأشكال الكرتونية أو حتى السادة.

بينما تميزت بيت الأزياء العالمي " Polo Ralph Lauren" باللون الأبيض لكثير من الموديلات التي تستمر معانا من صيف 2018 سواء كان في "التشيرتات" أو البدلة الكاملة أو القميص أو الجاكت من خامة "الجبردين" أو الشورت أو السروال، وهو الاختيار الأنسب لك للحصول على إطلاله صيفية مميزة.

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ويمكن أن ترتدي القميص الأبيض على شورت مموهة "باجي"، وفق ما قدمت بيت الأزياء العالمي"zara" أو على سروال بنفس اللون الأبيض أو بنطلون جينز.

وتستمر موضة "الجاكيت الجينز" للرجال لكن تختلف هذا الصيف من حيث الأولوان إذ جاءت بـ"الأخضر واللّبني والوردي"، مثلما قدم كثير من مصممي وبيوت الأزياء العلمية "" Polo zara،Todd Snyder "، ويمكن ارتدائه على الكثير من القطع الصيفية مثل الشورت أو السروال الأبيض.

أما البدلة الكاملة الكاجوال من أهم صيحات الموضة لصيف 2019 والذي اعتمدها الكثير من بيوت ومصممي الأزياء باختلاف ألوانها وخامتها، وحتى إن لم تكن البدلة كاملة من نوع أو قماشة واحدة، يمكنك تنسيق جاكت مع سروال للحصول على بدلة كاجوال أنيقة وعصرية.