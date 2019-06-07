نوال الزغبي بفستان لامع في حفلها بالسعودية بتوقيع "لابورجوازي"

لفتت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الأنظار بإطلالتها خلال إحيائها أول حفل غنائي لها بالمملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأطلت "الزغبي" بفستان لامع، والذي تميز بأنه أسود اللون وطويل، ومزود بحزام قاتم اللون، من توقيع دار الأزياء العربية لابورجوازي.

وعلقت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "كانت واحدة من أجمل حفلاتي.. الحفل الأول بالسعودية مع أقوى جمهور".

Advertisements

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على 19 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، منها: "ملكة المسرح وملكة جمال العالم وملكة في كل شى"، و"الفستان يجنن"، و"نورتي المملكة".

يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أعلنت من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن بدء تصوير كليب أغنيتها الجديدة "كده باي"، قائلة: "مخرج كليب كده باي هو شريف ترحيني ورح يتصور باليونان".

والأغنية الجديدة من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع إلهامي دهيمة.

​