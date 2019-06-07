"هل وضع المرأة للعطور حرام؟".. دار الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدارالإفتاء، عن سؤال حول تحريم العطر للنساء وإباحته للرجال، قائلا: "العطر ليس محرما على المرأة وإنما هي ممنوعة شرعا من لفت الأنظار بالعطر والذي يكون لغرض محرم كإثارة الشهوات المحرمة، ومن يقرأ حديث النبي بتأني يفهم معناه فالنبي يقول: أيما امرأة استعطرت، ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهنا الحديث يوضح أن نيتها بالتعطر كانت سيئة حيث إثارة الشهوات، لهذا فهذا فعل محرم".

وأضاف في مقطع فيديو، أنه لا مانع شرعا أن تتعطر المرأة باليسير من العطور في الحدود المعقولة، التي لا تلفت شهوات الناس أو أنظارهم.

رابط الفيديو:

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