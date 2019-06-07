الامارات | حامد بن زايد يزور معهد المخطوطات الشرقية ومتحف هيرميتاج في سانت بطرسبرغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حامد بن زايد يزور معهد المخطوطات الشرقية ومتحف هيرميتاج في سانت بطرسبرغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، معهد المخطوطات الشرقية في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

واستمع سموه إلى شرح عام حول مقتنيات المعهد من المخطوطات التاريخية النادرة للمنطقة العربية والآسيوية، إذ يمتلك المعهد - الذي تأسس سنة 1818 - ثروة من المخطوطات العربية والإسلامية من المراجع والمؤلفات النادرة تغطي عصوراً تاريخية مختلفة حيث يضم المعهد أكثر من 10 آلاف مخطوطة عربية.

واطلع على أهم مقتنيات المعهد من المخطوطات الإسلامية التي يرجع تاريخها الى القرن الثالث الهجري، وتضمنت نسخاً من القرآن الكريم من مختلف العصور الإسلامية، ونسخاً أخرى من صحيح البخاري ومجلدات في المقامات والأدب والفلك.

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كما زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان متحف هيرميتاج الذي يعد واحداً من أكبر المتاحف في العالم، ويحوي ما يقارب ثلاثة ملايين تحفة فنية.

واستمع خلال الجولة إلى شرح حول أهم المعروضات من التحف والأدوات والقطع الأثرية التي تضمها القاعات المتعددة للمتحف.

ويضم متحف هيرميتاج قاعات لعرض حضارات وحقب تاريخية مختلفة مثل قاعة الحضارات البدائية وحضارات العالم القديم وأخرى لحضارات الشرق تضم الفرعونية والبابلية والإسلامية والهندية والصينية، إضافة الى قاعات للفنون الأوروبية والحضارات اليونانية والرومانية والروسية وقاعة لتطوير الأسلحة على مر التاريخ، إذ تشمل قاعدة التسليح مقتنيات نادرة من الأسلحة المستخدمة في الجزيرة العربية وشرق آسيا.

ورافق سموه خلال الجولة، الشيخ زايد بن حامد بن زايد آل نهيان، وسفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية معضد حارب مغير الخييلي.

