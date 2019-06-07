أنغام: محمد إبراهيم عرض عليا الزواج وأمهلني 24 ساعة للرد

كشفت الفنانة أنغام عن بداية علاقتها مع زوجها الحالي الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وقالت إن القدر لعب دوره في اللقاء بينهما، متابعة: "أنا على يقين أن الله وضعه في طريقي حتى يعوضني عن أمور كثيرة حدثت في حياتي".

وتابعت أنغام: "حين كنا نمضي ساعات طويلة في الاستديوهات نشأت بيننا علاقة حب وطيدة، ووجدنا بيننا أمور مشتركة تجمع بيننا ومن بينها عشقنا للموسيقى، وحب فيروز، ومحمد عبد الوهاب، وكذلك جمعنا حب النادي الأهلي"، وفقا لما نشر بحوارها في إحدى المجلات.

وذكرت أنغام أن "إبراهيم" هو الذى باح بحبه لها، وأمهلها 24 ساعة للتفكير، فاتخذت قرارها وتزوجت منه.

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وردا على سؤال ما إذا كانت أنغام تعلم بزواج "أحمد"، قالت النجمة المصرية إنها كانت تعرف أنه متزوج لكنها كانت تعلم أيضا أنه كان بصدد الانفصال عن زوجته، وأن هذا الانفصال نهائي لا رجعة فيه.

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، قد هاجمت أنغام هجوما شرسا بسبب القرابة التي تقع بينها وبين طليقة "إبراهيم"، ابنة شقيقة زوجها طارق العريان، وأعلنت استايئها الشديد من أنغام، ووصفتها بـ"خرابة البيوت" في تصريحات إعلامية لها.

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