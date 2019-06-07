بالصور| حقائب "أماني" نحاس أنيق مستوحى من التراث: "براند مصري أصيل"

البحث عن التفرد والعمل الدؤوب والجيد، جعل مصممة مصرية تبحث عما هو جديد ومختلف، ليجعلها تشعر بالتفرد والتميز، فبدأت "أماني" في صناعة الحقائب المصنوعة من النحاس والفضة ومعادن أخرى.

"الفكرة ليست جديدة، لكنها ليست منتشرة في مصر بشكل عام، وعدد من يصنعونها قليل جدًا في العالم، وأشهرهم ماركة إنجليزية اسمها (asos) عندهم خط مخصص لصناعة الشنط النحاس او المعدن اسمها (park lane metal bags)"، ووالدتي كانت تملك شنطة معدن من الخارج، ولهذا أردت البدء في صناعتها" هكذا بدأت أماني رياض مصممه الحقائب والإكسسوارات.

الهوس بالحقائب والمعدن كان السبب في اتقان تلك المهنة، فهي لم ترغب في عمل حقائب بأشكال تقليدية، لذلك استغرقت عام كامل حتى يمكنها تصاميم جديدة، كما أنها استوحت الأفكار من التراث الفرعوني والنوبي، ما يضفي عليها الطابع المصري القديم.

على مدار عام كامل، كانت "أماني" تتجول بصورة دائمة في شارع المعز لاختيار خاماتها التي تتوفر هناك بالإضافة إلى شراء أدواتها، واستكشاف الأماكن الأثرية، حتى تستوحي منها أفكارها، وأشكالها الجديدة، حتى أمكنها الخروج بأول حقيبة معدن من النحاس.

Advertisements

الخوف من عدم تقبل العملاء من الحقائب المعدن تبدد بعد عرضها لمنتجاتها على موقع التواصل الاجتماعي "مكنتش متخيلة إن الإقبال على الشنط هيكون بالشكل ده، خاصة أن الأسعار تعتبر مناسبة في مقابل الماركات العالمية التي تقدم الفكرة نفسها".

ورغم الإقبال الشديد، إلا أن بعض العملاء كان يشعرون بالحرج لارتداء حقيبة مصنوعة بالكامل من المعدن، لذلك صنعت "أماني" "المحفظة المعدن" وهي أنيقة الشكل وصغيرة الحكم ويمكن الاحتفاظ بها داخل الحقيبة العادية.

وعن المدة التي تستغرقها في صناعة الحقائب المعدن، قالت إنها حسب التصميم ورغبة العميل لكنها في المتوسط تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، وتبدأ الأسعار من 950 جنيهًا إلى 4 آلاف جنيه.

​