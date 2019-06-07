تداول صورة لريهام عبد الغفور وأحمد عز.. ومعلقون: "كله إلا ده يا فريدة"

لا يزال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن شخصية "فريدة" التي برعت في تجسيدها الفنانة ريهام عبدالغفور بمسلسل "زي الشمس"، في تعليقاتهم على الصورة والفيديوهات الشخصية الخاصة بها.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع "ريهام"، والفنان أحمد عز، خلال إحدى الفعاليات الفنية، والتي حظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وظهرت الفنانة بفستان قاتم اللون ومتوسط الطول، بدون أكمام ومزين بنقوش فضية لامعة، بالإضافة إلى قصة شعر "ألا جرسون"، فيما أطل "عز" ببدلة زرقاء كلاسيكية.

وانهالت التعليقات على المادة المصورة، التي حظيت بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، منها: "أحمد عز لأ يا فريدة"، و"إنت خلصتي على رجالة المسلسل وطلعتي تدوري بره"، و"كله إلا ده يا فريدة، ده الكراش بتاعنا".

Advertisements

ويرجع تاريخ تلك الصورة إلى عام 2017، خلال حضور الثنائي الفني حفل توزيع جوائز دير جيست منذ عامين، والتي حصدت خلالها الفنانة جائزة الإبداع، التي فازت بها العديد من الفنانين منهم: ليلى علوي، ووفاء عامر، وياسر جلال، وخالد النبوي، وطارق لطفي، وعبير صبري، وحنان مطاوع، ويوسف الشريف، وأحمد زاهر، ومحمد دياب، ودينا، وأحمد فلوكس، وإدوارد، وشريف منير، ولقاء الخميسي، ومحمد دياب، فيما حصل "عز" على جائزة أفضل ممثل سينمائي عن فيلم "الخلية".

مسلسل "زي الشمس" بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني، بمشاركة كل من جمال سليمان، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، أحمد مالك، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.

​