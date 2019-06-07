"القومي للمرأة" يواصل تلقي شكاوى الفتيات في العيد ضد "التحرش"

واصلت غرفة عمليات مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، والتي تم تخصيصها لتلقي شكاوى التحرش التي تتعرض له السيدات والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك عملها لليوم الثاني على التوالي.

وقالت أمل عبد المنعم مديرة المكتب، إن الغرفة لم تتلقى شكاوى تحرش خلال اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك سواء على الخط المختصر، والخطوط المخصصة للغرفة، موضحة أن المكتب استقبل عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة، كما وردت مجموعة استفسارات متعلقه بنشاط المجلس .

وأوضحت "عبد المنعم" أن غرفة عمليات المجلس تقوم بالرصد الإعلامي للأخبار الخاصة بالتحرش خلال أيام عيد الفطر على المواقع والصحف الإلكترونية، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، للتأكد من صحة الأخبار من عدمه، ويتم تقديم المساندة القانونية للسيدات المتقدمات ببلاغات رسمية لاستكمال دعواهن.

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يذكر أن غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة تتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك على مدار 12 ساعة، بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً عن طريق خطوط تليفونية خصصت لهذا الغرض، ويتم رصد حالات التحرش والتدخل السريع، بالإضافة إلى تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية.

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