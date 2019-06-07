تواجهك التحديات خلال هذا الأسبوع

مهنياً: يبدأ الاسبوع مع مربع فلكي بين القمر من العذراء والشمس من الجوزاء بين السبت والاثنين ما يخلق ظروفا غريبة عجيبة ويجعل الامور الحساسة تظهر انتبه من التحديات وسؤ التفاهم وحاذر القطيعة والفشل لا تعرّض نجاحاتك للزوال قد تشعر بالأرق والقلق والاضطراب فلا تجازف بمصالحك بغضّ النظر عن عمرك واختصاصك.وسوف تعاني من مزاجية الاطراف المواجهة انتبه فقد تكون المناورة كبيرة والنزاعات محتملة وقد تجد صعوبة في ايجاد الحلول والتسويات. انها غيوم عابرة ينصحك الفلك بتخفيف نبرة الصوت وتجنّب الانفعالات بقدر المستطاع. تتبدل الظروف مع وصول القمر الى الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس الذي يحمل معه مصالحات وتسويات تسير الامور بطريقة جيدة فرح ارتياح ووضوح تشعر بقوتك وتعالج كل المستجدات والتطورات والمصاعب فتطل على عطلة اسبوع مليئة بالوعود الايجابية والتطورات السعيدة والافراح،كذلك ستشعر بالارتياح ويكون نجمك قوي يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر من العقرب الصديق ان كل التاثيرات الفلكية تضوي على طاقاتك الخلاقة والمبدعة تظهر صفاتك وكفائتك وتنجح وتفرح باجواء التجدد المعزّزة بالحظوظ والانفراجات تقطف ثمار جهودك وتعوض عن التأخير وتسترجع حقك عطلة اسبوع استثنائية وناجحة جدأ.

عاطفياً: تعيش اسبوعا متقلبا متطلبا تكثر فيه الاصطدامات تحت تاثير الزهرة المواجه لبرجك من الجوزاء ما يجعلك تعاني من عدم تفهم الحبيب أو اهماله لأمرك. لذلك خفف من عصبيتك ولا تتسرّع في الكلام فكّر جيداً قبل اعطاء رأيك فانت والشريك تختلفان على نقاط عديدة خلافات ناجمة عن أمور بسيطة وسؤ تفاهم للعازب, يجب التحلّي بالمنطق والهدوء التام لمواجهة الامر ومعالجته لن ينفع إلقاء التهم أو التهرّب من الواجبات.

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