تعيش حالة من الإثارة وارتفاع المعنويات خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تعيش تأثيرات فلكية سهلة وإيجابية ستكون المعنويات مرتفعة جداً بين السبت والاثنين تحت تاثير القمر من العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء الذي يساعدك ويرد الامور الى نصابها حيث أنك تشعر بالارتياح والثقة بالنفس، سوف تجد نفسك وسط أشخاص متفهمين وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة بالنسبة إليك. سوف تحقق تقدماً وتنجح في الترويج لحملتك ولأفكارك كذلك يبّشرك الفلك بأخبار مميزة وجميلة مع انتقال القمر الى برج الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء الصديق ترتاح وتصل الى مرحلة مهمة جدا تعطيك الضؤ الاخضر للاحتفال للتقدم والارتياح سفر مشروع اطروحة لذلك استفد تماما من نوعية الوقت الدسمة التي تعزز اندفاعك وحماسك . أنت قادر على إدارة شؤونك بنجاح لكن لن تمرّ عطلة الاسبوع بسهولة مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من العقرب فتكون تاثيراته مزعجة فتشعر بظلم او تحدي ما يجعلك تعيش في دوامة من الانفعالات والمعاكسات سيطر على اعصابك وتجنب اثارة المواضيع الحساسة حافظ على هدوء اعصابك كي تتخطّى التوتر الذي سيرافق حياتك احذر من السلوك المزاجي والمتسلّط لأنّك قد تساهم في خلق أعداء لك.

عاطفياً: سيحيطك كوكب الزهرة من برج الجوزاء الصديق بالحب والانسجام لتعالج المسائل العائلية بلا خوف أو تردّد وتساهم في احلال السلام وتقريب وجهات النظر فتعيش اسبوعا دافئا كما يتحدث كوكب الحب عن جديد في حياتك العاطفية والشخصية اذا كنت عازبا فقد تحسم شؤونك وتنطلق نحو افاق مختلفة او تطل على مرحلة جديدة اكثر نضوجاً.