تعيش حالة من النشاط وتواجه الصعوبات خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا تحت تاثيرات المربع الفلكي من القمر في العذراء بين السبت والاثنين الذي يساعدك فتعيش اقوى الايام بالتالي تقوى الحظوظ وتكون متمكن من ذاتك قادر ان تخطي الصعاب بسهولة تامة فانت قوي جدا لذلك لا تشكك في طاقاتك اشتغل على الامور الصعبة والمعقدة انها مرحلة مناسبة لانهاء الاعمال المستحيلة كذلك قد تلحظ نشاطاً اجتماعياً وتسهل عليك حياتك المهنية والشخصية والعامة يحالفك الحظ وتنفرج الهموم ما يجعلك تحصل على ارباح غير متوقعة وقد تصلك مساعدة فتستغل الفرصة لتظهر شجاعتك وقدرتك على قيادة فريق ما، ولا بدّ أن تفرح ضمن المجموعة لأنك انسان متمييز وقائد ماهر وجريء. تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء فتخف التاثيرات الجيدة وتدخل في مرحلة اهتمامات ومتطلبات وذلك يومي الثلاثاء والاربعاء لذلك عليك ان تراقب كل ما يدور حولك وتلتقط المعلومات الصحيحة بعيدا عن الالتباسات والمشاكل كذلك ستظهر مسؤوليات جديدة أو طارئة تتعلق بدراستك عملك فلا تضعف ومن الضروري ان تعكس ثقة بالنفس ثقة بكفائتك تابع وثابر تعود وتتحسن الامور مع انتقال القمر الى برج العقرب يومي الخميس والجمعة الذي يساعدك فتحصل على مفاجئة فانت شخص ناجح بحيث تسجل تطورات لصالحك وتقوم بخيارات منطقية وسليمة وقد تناقش عقدا ماليا وقد تقوم برحلة فترة مهمة لتعزيز الروابط المهنية والمالية.

عاطفياً: تتنفس عميقا وتكون سعيدا بالاجواء العاطفية والتاثيرات الجميلة التي يرسلها لك كوكب الحب من برج الجوزاء وتعيش سعادة وانفعالات رومنسية وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك للعازب قد تشهد مصالحة مهمة بعد ان عانيت من قطيعة او انفصال او من رحيل مفاجىء.