تواجهك الصعوبات خلال هذا الأسبوع

مهنياً: لن تسير الامور حسب رغباتك وتمنياتك في هذا الاسبوع الدقيق في طوالعه الفلكية والذي يعاكسك خلاله القمر من برج العذراء والشمس من برج الجوزاء الذي يشكل مربعا فلكيا من البيت العاشر بيت السمعة والعمل ما يعني ضغوط مضاعفة ومتتالية يخيث يكون بانتظارك ايام معقدة ومربكة، سوف تحتاج الى المهنية العالية والحسّ بالمسؤولية كما قد تضطر للاستعانة بأحدهم من أجل إنجاز المهمة في الوقت المحدد نصيحة لا تهمل عملك واشتغل على الاصول ومن كل قوتك تعود وتتحسن التاثيرات الفلكية مع وصول القمر الى الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء فتتحسن الظروف يومي الثلاثاء والاربعاء ما يجعلك تعيش اياما جيدة مسلية ومفرحة تختفي الغيوم وتتعرف الى اوساط جديدة وتفتح الباب امام احتمالات بعيدة واتصالات مع الخارج واعدة وزاهرة فترة مهمة تنجح في اعمالك الصعبة وتنطلق في شيء جديد لكن بالرغم من الاجواء الايجابية سوف تشعر بمناخ ضاغط جدا يومي الخميس والجمعة فتدخل في مرحلة صعبة وضعيفة لا تساعدك بل تسبب لك ضغوط نفسية ومعنوية وجسدية دروس امتحانات صعبة لذلك كن حذرا جدا من التباسات وانتبه الى امورك الصحية ولا تستهتر بتعليمات الامن والسلامة وحاول ان ترى الامور من وجهة عامة ولا تدقق في كل شيء او تحاسب الاخرين على التفاصيل.

عاطفياً: لا يناسبك انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من الجوزاء ستجد نفسك وجهاً لوجه أمام حقائق مؤلمة ، أنصحك بمعالجة أي خلل بصورة فورية وعدم السماح لأي شخص بالتدخل في أمورك الخاصة.للعازب, سيطر على تصرّفاتك العشوائية وابتعد عن المغامرات فالأجواء ساخنة ومتوترة، وعليك تدارك الأوضاع قبل تفاقمها.

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