تعيش أسبوعا مهما جدا وممتعًا

مهنياً: تعيش اسبوعا مهما جدا يعني لك الكثير اجواء هوائية مهمة مسيطرة تعطيك الدفع لكي تطوي صفحة او قضية عالقة لتنطلق بصفحة جديدة مشروع او فكرة لكن سوف يبدأ الاسبوع مع فترة معاكسة ضعيفة وغير مناسبة كي تبادر بشيء جديد تحت تاثير المربع الفلكي من القمر من العذراء بين السبت والاثنين فيتراجع المزاج ويجعلك متطرفا ويجعلك مشتت التفكير قلقا محتارا بين بعض الاتجاهات وقد تعيش هواجس وتشكيك وارباكات لا تنافس احد تحرك بوعي وتابع عملك بدقة لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برجك ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من برج الجوزاء فترتفع نسبة الحظوظ والمعنويات صفحة جديدة بانتظارك يحالفك الحظ من جديد ويفتح لك أكثر من باب واسع ويقدّم لك اكثر من فرصة مناسبة لتحسين وضعك.نصل الى عطلة الاسبوع ويدخل القمر الى العقرب اي الى بيت المال فتعيش يومي الخميس والجمعة احتمالات كثيرة وتعيد حساباتك فتشتغل على فواتير معينة فقط انتبه من الاهمال ان الاجواء ملائمة وانت انسان مميز تتميز بقدراتك على مواجهة الاخصام وتربح بسبب افكارك وحججك القوية اسبوع جيد جداً يسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات وقد تنجح في تغيير المعادلات السلبية لصالحك في حال وجودها.

عاطفياً: انتقال الزهرة كوكبك الاساسي الى برج الجوزاء الصديق يجعلك تعيش اسبوع رومانسياً جداً وتلمس تحسناً في جلساتك مع الحبيب وتعاطفاً كبيراً من قبله ما يجعلك تتمتّع بقدرة كبيرة على استيعاب الأمور وبحث المواضيع الشائكة، للعازب, سوف يسهل الحوار وتفتح ابواب الحلول فالاجواء مناسبة للدعم والتعاطف العاطفي الذي يعطيك الدفع للتفكير بالاستقرار والزواج.