بداية اسبوع مهمة تجعلك تحقق رغباتك

مهنياً:بداية اسبوع مهمة جدا جدا تجعلك تحقق الرغبات بفضل الطالع الجيد للمربع الفلكي بين القمر من برجك والشمس من الجوزاء التيتقدم لك حظوظ نجاح وفرص كي تتقدم في عملك وتخطو خطوة للبعيد بالنسبة الى طموحاتك بحيث تحقق نقلة نوعية وضؤ اخضر لتنتقل من مرحلة الى اخرى انها الفترة الاقوى صفحة اسبوعية تعطيك قوة منافسة حضور ثقة بالنفس معنويات عالية كل ما تتمناه تحصل عليه فترة مهمة الحظوظ مضاعفة ثابر وكرر المحاولة في هذه الايام الاكثر انتاجية التي تكتسب فيها خبرة ونفوذا وتحقق النجاح تلو النجاح تتواصل الايجابيات مع انتقال القمر الى الميزان يومي الثلاثاء والاربعاء اي الى بيت المال فيكون بانتظارك اخبار سارة لها علاقة بمدخول ايضافي وتوظيفات مالية الاجواء جيدة تشير الى تطورات مالية ومكاسب وارباح ومشاريع مهمة فتسجل انجازا في اعمالك وتحصل على مكافأة مالية غير منتظرة لكن انتبه من المصاريف الزائدة.يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى العقرب اي الى البيت الثالث بيت الذكاء والافكار القوية من اقوى الايام ذهنيا وفكريا طاقاتك مهمة جدا تسافر تتنقل تواجه وتتقدم وتنجح وتتخطى العقبات تبدو مرتاحاً وتغمرك الحماسة فتنطلق الى عملك متفائلاً وستنجح في الانطلاق بورشة عمل جديدة.

عاطفياً: ان انتقال الزهرة الى برج الجوزاء المواجه لبرجك يجعلك تعيش هاجساً وشكوكا وتطرح التساؤلات والملاحظات وتدقق بما يحصل معك على الصعيد الشخصي للعازب, تحتار بأمرك ولا تعلم ماذا تريد قد تسعى الى المستحيل او تعيد النظر بما تحمست له في السابق وتعيش حنينا الى الماضي ومحاولة استرجاعه.

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