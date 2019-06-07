تعيش أسبوعاً مميزاً يشكل نوعا من التحدي

مهنياً: تعيش أسبوعاً مميزاً يشكل نوعا من تحديا ويحمل لك بعض المفاجآت بين السبت والاثنين الذي يؤمن لك فرص واعدة بدراسة الاوضاع والمسائل المالية من خلال لقاءات عمل وتوظيفات مالية سواء كانت تجارية أم شخصية حيث ترتفع معنوياتك وتزداد قوة وعزيمة وسيكون باستطاعتك تحقيق معظم ما تحلم به وتخطط له فتكون مرحلة جيدة تثبتك في موقعك لذلك كن جاهزا ولا تخاف من اي امتحان ان كل الحسابات الفلكية تشير الى ان كل شيء يسير نحو الافضل خاصة يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فيعطيك الثقة بالنفس والطاقة الايجابية وسرعة الخاطر والذكاء والقدرة على استيعاب الامور بقوة فانت انسان مسؤول ذكي بافكارك وحججك فتحصد النجاح على مختلف الاصعدة. تتبدل الظروف الفلكية وتدخل تحت تاثير ومواجهة القمر من برج العقرب يومي الخميس والجمعة ما يشير الى احتمال ظهور خلافات ومسائل شخصية أو مهنية ضاغطة الذي يسبب لك نوع من تناقض في الاولويات والمسؤوليات تشعر بالضغوط تتراكم والأعصاب تنهار حاول ان تتعامل مع الامور بهدوء ولا تقع ضحية اية مسألة مزعجة فالاجواء مشحونة حاول ان تفكر في طريقة مسالمة وايجابية كي تتخطى التاثيرات المزعجة.

عاطفيا:ً تتحسن الظروف العاطفية والعائلية مع انتقال كوكب الحب من مواجهة برجك الى برج الجوزاء الصديق فتبادر الى تصحيح العلاقة مع الاهل والاشقاء والاقارب هناك معارف ووجوه جديدة وتحالفات كذلك انفراجات ومصالحات عديدة. للعازب, أنت تتمتع بالمعنويات العالية وترغب في حسم الأمور وترتيبها ان الأجواء مناسبة لأخذ علاقة ما إلى مستوى أعلى إنه الاسبوع الأنسب للتلاقي والتعارف والارتباط.

قد يهمك أيضاً :