تعيش فترة صعبة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تطل على اسبوع مهم جدا مع وجود الشمس والزهرة في برجك لكن قد تكون الفترة الاصعب والادق بين السبت والاثنين مع وجود القمر في العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع برجك ما يعني ان الظروف غير مناسبة وعاصفة فلكيا من الايام الصعبة والمعقدة والمتقلبة جدا يكون مزاجك صعب ما يجعلك أكثر انكماشاً كما تفرض عليك منحى جديداً مشحوناً بالانفعالات والانتفاضات الكثيرة لذلك تمالك اعصابك واحم مصالحك ومعنوياتك فانت بحاجة الى الهدوء والراحة والابتعاد عن الاجواء التي تستفزك وتسبب لك المزاجية الصعبة انها فترة متقلبة تتحداك لكن سوف تختفي الغيوم مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برجك يومين ممتازين تشعر وكانك على شاطىء الامان حاول ان تعمل بقوة وانهي الاعمال الصعبة انها ايام مليئة بالحظوظ وتتحدث عن تاثيرات ايجابية مفاجئة تزودك بمعنويات تجعلك تثق بقدرك بشكل فعال لتنطلق في مرحلة جديدة في مسيرتك المهنية. يتابع الحظ طريقه الى عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج العقرب يومي الخميس والجمعة اي البيت السادس بيت النشاط والعمل والصحة الجسدية والمعنوية كذلك تكثر النشاطات المهنية الاجتماعية والدراسية وتمتلىء حماسة وأملاً انها ايام مناسبة لكل أنواع اللقاءات تنطلق واثقا مندفعا منفتحا على الاوساط المهمة وتتحلى بجرأة المبادرة والاقدام على عمل استثنائي يساهم في تطوير اعمالك.

عاطفياً: انتقال الزهرة الى برجك يجعلك تعيش افراحا وملذات ولقاءات شخصية واجتماعية مميزة تتعرف الى وجوه جديدة وتتلقى الهدايا كما العروض العاطفية التي تنعش القلب تمارس سحرا منقطع النظير للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج

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