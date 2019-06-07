تعيش اسبوعا مثمرا جدا خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تعيش اسبوعا مثمرا جدا ومهما يعطيك ما تريد وتتمنى بصراحة من اجمل الايام واكثرها حظا انت من المحظوظين جدا نصيحة حاول ان تنهي اعمالك الصعبة والدقيقة والمهمة جدا التي تحتاج الى حظ ركز واشتغل جيدا انها فترة ممتازة تجعلك تستعيد ثقتك المطلقة بالنفس مع انتقال القمر الى برج العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء بين السبت والاثنين فتتبدل وتتغير التاثيرات الفلكية من اقسى السلبية الى الايجابية فمن الضروري ان تستفيد مما يهديك الحظ من انقلاب جذري يسهل امامك الطريق ويجعلك تضمن النتائج الرابحة على انواعها وتتغير الصورة لتخوض تجارب كبيرة بنجاح وتميز مع نقلة نوعية خاصة يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى الميزان ما يجعلك قادرا على مناقشة الاعمال بكل مرونة وموضوعية سوف تشع بجاذبية ويكون المزاج رائعا بحيث ينصحك الفلك بالاقدام على مشروع مهم تريده او تفكر به وكل ما هو مطلوب منك ان لا تستسلم وان تثابر ولا تترك اي شيء عالق للايام القادمة كن جريئاً واشتغل على الاصول تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من العقرب يومي الخميس والجمعة فتكون تاثيراته مزاجية متقلبة طباعك صعبة مع الاهل والاحبة والزملاء حاول ان تتنازل قليلا وان لا تزيد الامور تعقيدا ومن الضروري ان تتكيف مع الضجيج وحالة من الغليان والعنف والعدائية مطلوب منك التروي وان لا تزيد الامور تعقيدا حتى لا تعرض نفسك للاخطار والحوادث وحاول ان تتجنب الشائعات والاقوال المزعجة التهور والمقامرة والمغامرات الخطيرة والتطرف.

عاطفيّاً: بالرغم من انتقال الزهرة من برجك الى برج الجوزاء الا انك قد تعيش سعادة استثنائية وتحلّق بجاذبية قصوى وتخطف الأنظار اجتماعياً وجماهيرياً كما يكون للحب مكان مميز بين القلوب قد تلتقي الحب إذا كنت خالياً أو تعيش لحظات لا تُنتسى. تفرح بلقاء وتبادل نظرات فانت تحبّ بعقلك وتنتعش فكرياً إذا وجدت الشخص المناسب لك.

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