رانيا يوسف تستعرض فستانها الجديد عبر حسابها على "إنستغرام"

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور "إنستغرام"، ظهرت فيه تستعرض فستانًا جديدًا لها، على نغمات أغنية «خطوة» للمطرب الشعبي مصطفى حجاج.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو ترتدي فستانا أبيض فضفاضا ومفتوحا من الأمام ومزينا بالخطوط الذهبية، في إطلالة مستحدثة عما كانت تظهر بها في الفترات الأخيرة.

يأتي ذلك بعد أن ظهرت رانيا يوسف في مرات متعددة بإطلالات مثيرة للجدل، بدأتها بفستان شفاف في مهرجان القاهرة السينمائي اشتهرت واقعته بـ«أزمة البطانة»، والآخر فستان مكشوف وتحت هوت شورت في أحد حفلات توزيع الجوائز الفنية.

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