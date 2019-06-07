تكريم اثنتين من أيقونات عالم الموضة جينيفر لوبيز و"باربي"

كُرمت اثنتين من أيقونات عالم الموضة، جينيفر لوبيز و"باربي"، في إحدى احتفالات توزيع الجوائز المرموقة بصناعة الأزياء، في مدينة نيويورك الأمريكية،ووفقاً لمجلس مصممي الأزياء في أمريكا "CFDA"، استلمت الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، جائزة أيقونة الموضة بسبب "تأثيرها العالمي وطويل الأمد على صناعة الموضة".

ومن بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة المغنية الأمريكية بيونسيه، وعارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل، والممثل الأمريكي جوني ديب، بالإضافة إلى المغنية الباربادوسية، ريانا.

وفي هذه المناسبة، تألقت لوبيز بتنورة حمراء وكنزة قصيرة كانت قد زينت بـ 43 ألف قطعة كريستال، حيث قالت "أحببت الموضة منذ الصغر، إنه حلم أن أترعرع في برونكس، وأكون هنا بين جميع هؤلاء المصممين، ويتم تكريمي"، وبسبب تأثيرها في عالم الموضة، وتعاونها مع مصممين محترفين على مدار 60 عاماً، كُرمت "باربي" أيضاً من قبل مجلس "CFDA". وفي صورة نشرها حساب الدمية الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهرت بأزياء كانت قد صممتها ديان فون فورستنبرغ.

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وحازت المصممة إيلين فيشر على جائزة "Positive Change"، وذلك بسبب اتباعها مبدأ الاستدامة، كما تعهدت علامتها التجارية باستخدام القطن العضوي، والكتان فقط مع حلول العام 2020. وفي حديث فيشر مع CNN، قالت: "أنا متحمسة للتحدث إلى المجموعة وإلهامهم بالتفكير في التغيير الإيجابي"، موضحة: "هناك حاجة لذلك".

وفي حفل يوم الاثنين، قُدّمت 11 جائزة، من بينها جوائز لمصممتي الأزياء ماري كيت، وآشلي أولسن، بالإضافة إلى إميلي آدمز بودي، التي حازت على لقب المصممة الناشئة لهذا العام، بينما كُرمت سارة بيرتون بجائزة "Valentino Garavani and Giancarlo Giammetti" الدولية.

وعلى السجادة الحمراء، تميز العديد من الأشخاص بأسلوب أزيائهم، حيث وصلت العارضة الأمريكية وفلسطينية الأصل، جيجي حديد، بزي رمادي اللون من العلامة التجارية لويس فيتون. وبالنسبة إلى حليمة عدن، التي أصبحت أول عارضة أزياء ترتدي "البوركيني" على غلاف "Sports Illustrated"، فكانت ترتدي ملابس من العلامة التجارية، تومي هيلفيغر.

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