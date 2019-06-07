سيينا ميللر بإطلالة كلاسيكية خلال العرض الأوّل لفيلمها الجديد

حضرت النجمة العالمية سيينا ميللر العرض الأول لـ"American Woman" والذي أقيم الأربعاء، في مسرح أركلايت في هوليوود بالولايات المتحدة الأميركية.
ظهرت سيينا ميللر ذات الـ37 عاما على السجادة الحمراء بإطلالة كلاسيكية مميزة حصدت سلسلة من عبارات الإشادة والثناء، وكانت سيينا بالعرض مرتدية فستانا ذا تصميم "A LINE" باللون الذهبي حمل إمضاء دار أزياء "Ralph Lauren".
وشارك بحضور العرض أيضا كل من ويل ساسو وأليكس نوستادتور وكاثي أفلك وصديقته فلوريانا لما وغيرهم.
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