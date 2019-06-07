7 تنسيقات بجاكيت البليزر لإطلالة سبور شيك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 01:40 مساءً - تمنحك قطعة البليزر إطلالة سبور-شيك تليق بمختلف المناسبات والأوقات. بإمكانك أن تنسقيها مع الجينز لـ إطلالة شبابية، أو مع الفستان لإطلالة أنثوية عصرية، أو بإمكانك أن تختاريها على بذلة بقصّة مميّزة ومواكبة لـ صيحات الموضة. ومن خلال هذه التنسيقات السبعة التي اخترناها لك، استوحي إطلالتك وتألقي بأناقة وراحة.



شعر ومكياج: Velvet Management



الملابس والإكسسوارات: JW, ALEXANDRE BIRMANALEXANDRE VAUTHIER, HUISHAN ZHANG, , BALMAINWHITE, VANESSA ARIZAGA, -ROLAND MOURET ARCHIVE, OFF, ANDERSON, LEONARD, SPEKTER, MAGDA BUTRYM, MONSE, MONOLO BLAHNIK, GREY ANT, KHAITERENAUD PELLEGRINO, AKRISLDEN GOOSE, GO



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

البليزر من Alexandre Vauthier



البليزر من Alexandre Vauthier. السعر 3097$



سروال من Huishan Zhang. السعر 1940$



سروال من Alexandre Birman. السعر 697$



حقيبة من JW Anderson. السعر 900$

البليزر من Alexandre Vauthier



تنورة من Roland Mouret Archive. السعر 803$



البليزر من Alexandre Vauthier. السعر 2077$



حقيبة من Off-White. السعر 1033$



حذاء من Alexandre Birman. السعر 697$



عقد من Vanessa Arizaga. السعر 433$

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البليزر مقلّمة

توب باللون الأبيض. السعر 363$



البليزر مقلّمة. السعر 2073$



كلاهما من Balmain



جينز من Khaite. السعر 403$



نظارات شمسية من Grey Ant. السعر 493$



حذاء من Manolo Blahnik. السعر 877$

البليزر من Balmain



البليزر من Balmain. السعر 1743$



تنورة من Monse. السعر 2247$



أقراط من Magda Butrym. السعر 493$



حذاء من Manolo Blahnik. السعر 877$

البليزر من Khaite



البليزر من Khaite. السعر 1627$



جينز من Monse. السعر 1057$



حقيبة من JW Anderson. السعر 900$



نظارات شمسية من Spekter. السعر 273$



وشاح من Leonard. السعر 395$

البليزر مقلّمة





البليزر من مقلّمة. السعر 1380$



سروال أسود ليغينغ. السعر 570$



كلاهما من Each Other



حذاء من Golden Goose. السعر 463$

البليزر باللون الأخضر



سروال باللون الأبيض. السعر 795$



توب باللون الأصفر. السعر 280$



البليزر باللون الأخضر. السعر 1295$



جميعها من Akris



عقد من Vanessa Arizaga. السعر 433$



حقيبة من Renaud Pellegrino. السعر 655$