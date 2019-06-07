7 تنسيقات بجاكيت البليزر لإطلالة سبور شيك

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 01:40 مساءً - تمنحك قطعة البليزر إطلالة سبور-شيك تليق بمختلف المناسبات والأوقات. بإمكانك أن تنسقيها مع الجينز لـ إطلالة شبابية، أو مع الفستان لإطلالة أنثوية عصرية، أو بإمكانك أن تختاريها على بذلة بقصّة مميّزة ومواكبة لـ صيحات الموضة. ومن خلال هذه التنسيقات السبعة التي اخترناها لك، استوحي إطلالتك وتألقي بأناقة وراحة.
شعر ومكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: JW, ALEXANDRE BIRMANALEXANDRE VAUTHIER, HUISHAN ZHANG, , BALMAINWHITE, VANESSA ARIZAGA, -ROLAND MOURET ARCHIVE, OFF, ANDERSON, LEONARD, SPEKTER, MAGDA BUTRYM, MONSE, MONOLO BLAHNIK, GREY ANT, KHAITERENAUD PELLEGRINO, AKRISLDEN GOOSE, GO
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
البليزر من Alexandre Vauthier. السعر 3097$
سروال من Huishan Zhang. السعر 1940$
سروال من Alexandre Birman. السعر 697$
حقيبة من JW Anderson. السعر 900$
تنورة من Roland Mouret Archive. السعر 803$
البليزر من Alexandre Vauthier. السعر 2077$
حقيبة من Off-White. السعر 1033$
حذاء من Alexandre Birman. السعر 697$
عقد من Vanessa Arizaga. السعر 433$
توب باللون الأبيض. السعر 363$
البليزر مقلّمة. السعر 2073$
كلاهما من Balmain
جينز من Khaite. السعر 403$
نظارات شمسية من Grey Ant. السعر 493$
حذاء من Manolo Blahnik. السعر 877$
البليزر من Balmain. السعر 1743$
تنورة من Monse. السعر 2247$
أقراط من Magda Butrym. السعر 493$
حذاء من Manolo Blahnik. السعر 877$
البليزر من Khaite. السعر 1627$
جينز من Monse. السعر 1057$
حقيبة من JW Anderson. السعر 900$
نظارات شمسية من Spekter. السعر 273$
وشاح من Leonard. السعر 395$
البليزر من مقلّمة. السعر 1380$
سروال أسود ليغينغ. السعر 570$
كلاهما من Each Other
حذاء من Golden Goose. السعر 463$
سروال باللون الأبيض. السعر 795$
توب باللون الأصفر. السعر 280$
البليزر باللون الأخضر. السعر 1295$
جميعها من Akris
عقد من Vanessa Arizaga. السعر 433$
حقيبة من Renaud Pellegrino. السعر 655$
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