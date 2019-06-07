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7 تنسيقات بجاكيت البليزر لإطلالة سبور شيك

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 01:40 مساءً - تمنحك قطعة البليزر إطلالة سبور-شيك تليق بمختلف المناسبات والأوقات. بإمكانك أن تنسقيها مع الجينز لـ إطلالة شبابية، أو مع الفستان لإطلالة أنثوية عصرية، أو بإمكانك أن تختاريها على بذلة بقصّة مميّزة ومواكبة لـ صيحات الموضة. ومن خلال هذه التنسيقات السبعة التي اخترناها لك، استوحي إطلالتك وتألقي بأناقة وراحة.

شعر ومكياج: Velvet Management


الملابس والإكسسوارات: JW, ALEXANDRE BIRMANALEXANDRE VAUTHIER, HUISHAN ZHANG, , BALMAINWHITE, VANESSA ARIZAGA, -ROLAND MOURET ARCHIVE, OFF, ANDERSON, LEONARD, SPEKTER, MAGDA BUTRYM, MONSE, MONOLO BLAHNIK, GREY ANT, KHAITERENAUD PELLEGRINO, AKRISLDEN GOOSE, GO


إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

 

بلايزر من Alexandre Vauthier
البليزر من Alexandre Vauthier


البليزر من Alexandre Vauthier. السعر 3097$

سروال من Huishan Zhang. السعر 1940$

سروال من Alexandre Birman. السعر 697$

حقيبة من JW Anderson. السعر 900$

بلايزر من Alexandre Vauthier
البليزر من Alexandre Vauthier


تنورة من Roland Mouret Archive. السعر 803$

البليزر من Alexandre Vauthier. السعر 2077$

حقيبة من Off-White. السعر 1033$

حذاء من Alexandre Birman. السعر 697$

عقد من Vanessa Arizaga. السعر 433$

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بلايزر مقلّمة
البليزر مقلّمة

توب باللون الأبيض. السعر 363$

البليزر مقلّمة. السعر 2073$

كلاهما من Balmain

جينز من Khaite. السعر 403$

نظارات شمسية من Grey Ant. السعر 493$

حذاء من Manolo Blahnik. السعر 877$

بلايزر من Balmain
البليزر من Balmain


البليزر من Balmain. السعر 1743$

تنورة من Monse. السعر 2247$

أقراط من Magda Butrym. السعر 493$

حذاء من Manolo Blahnik. السعر 877$

بلايزر من Khaite
البليزر من Khaite


البليزر من Khaite. السعر 1627$

جينز من Monse. السعر 1057$

حقيبة من JW Anderson. السعر 900$

نظارات شمسية من Spekter. السعر 273$

وشاح من Leonard. السعر 395$

بلايزر مقلّمة
البليزر مقلّمة



البليزر من مقلّمة. السعر 1380$

سروال أسود ليغينغ. السعر 570$

كلاهما من Each Other

حذاء من Golden Goose. السعر 463$

بلايزر باللون الأخضر
البليزر باللون الأخضر


سروال باللون الأبيض. السعر 795$

توب باللون الأصفر. السعر 280$

البليزر باللون الأخضر. السعر 1295$

جميعها من Akris

عقد من Vanessa Arizaga. السعر 433$

حقيبة من Renaud Pellegrino. السعر 655$

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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