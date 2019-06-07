طريقة التخلص من البثور في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 01:40 مساءً - حب الشباب من الأمور المزعجة جدًّا لدى الفتيات، خاصة أنها غالباً ما تظهر في أوقات حرجة، سواء قبل ساعات من حفلة تخرّجك، أو فرح صديقتك، أو عرسكِ أنتِ. كما أنها تزداد غالبًا في الصيف بسبب عوامل الجو وارتفاع درجة الحرارة، وانتشار البكتيريا والجراثيم، وتكون هذه الحبوب ملتهبة أيضًا ومزعجة.

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لهذا إليكِ طريقتان بمواد طبيعية للتخلص من الحبوب الملتهبة في الصيف.

الطريقة الأولى

العناية بالبشرة تختلف في الصيف

- 4-5 مكعبات من الثلج

- قطعة قماش قطنية نظيفة



ضعي مكعبات الثلج على قماش القطن واربطي القماش، واضغطي على المناطق المتضررة حتى تشعرِي بالخدَر.

يمكنكِ تكرار العملية حتى تذوب مكعبات الثلج.

قومي بهذه العملية مرتين في اليوم - مرة واحدة في الصباح والمساء، إذ إنّ الثلج يقلّل الألم وحجم حب الشباب واحمرارها.

الطريقة الثانية

لا تهملي صحة بشرتك



- قطرتان من زيت شجرة الشاي الأساسية

- 10-12 قطرة من زيت جوز الهند



خلط زيت الشاي مع زيت جوز الهند ووضعه على حب الشباب، وتركه ليلًا ثم غسل المنطقة في الصباح.



يمكنكِ تطبيق العملية يوميًّا، لأنّ زيت شجرة الشاي يقلل الالتهاب الناجم عن حب الشباب، وأيضًا لديه خصائص مضادة للجراثيم وزيت جوز الهند، فيه شفاء وحماية لبشرتكِ من ظهور الكثير من الحبوب.





حاولي أن تحرصي على تنظيف بشرتكِ جيدًا قبل النوم، وتنظيفها بعمق، إذ تُعتبر الجراثيم السبب الرئيس في ظهور الحبوب، بالإضافة إلى التوتّر، والتغذية غير السليمة.