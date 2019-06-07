تمتّعي بإجازة الصيف .. وحافظي على شعركِ باتّباع هذه النصائح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 01:40 مساءً - حتى لا تُفسدي عليكِ إجازة الصيف، والتمتع بشكل كامل وكلّي بإجازة سعيدة، عليكِ الاعتناء جيدًا بصحة وحيوية مظهركِ ككل، بخاصة شعركِ، سواء كنتِ محجبة أم لا، ففي كلا الحالتين يحتاج شعركِ



لـ عناية فائقة، لا سيّما مع حرارة الجو العالية، ومياه البحر، أو حمّام السباحة.

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نصائح لـ حماية الشعر في إجازة المصيف





منتجات الوقاية من الشمس



مثلما تضعين واقي الشمس Sun Block لحماية بشرتك، عليكِ وضع منتجات خاصة على شعركِ تحميه من أشعة الشمس الحارة، اجعليها من



الأغراض الأساسية لتصطحبيها معكِ في شنطة سفرك.

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الشعر المتجمّد



بفعل الحرارة العالية، يتجمّد الشعر ويصبح "هايش"، وهذا قد يعرّضه للـ تلف والتكسر، لهذا احرصي دائمًا على عمل تسريحات مختلفة، بأن تتركيه مرة بشعر كيرلي، وتقومي



بعمل تسريحة ذيل الحصان وهكذا.



الترطيبات



استخدمي الزيوت الخاصة بكِ، أو السيروم بشكل دوري، بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء والعصائر.



غطاء الشعر



إذا كنتِ ستنزلين حمّام السباحة، أو البحر، فلا بد من وضع غطاء الرأس، ليحمي شعركِ من الكلور الصناعي الموجود في حمّامات السباحة، أو لحمايته من اليود الموجود في مياه البحار.



غسل الشعر



بسبب نزول حمّامات السباحة قد تضطرين لـ غسل شعركِ يوميًّا في الإجازة، لذلك إذا



اضطررتِ لعمل هذه الخطوة، فلا تستخدمي الشامبو بشكل يومي، واستعيضي عنه بالبسلم، حتى لا يجفّ شعركِ.



ابتعدي عن مكواة الشعر

ابتعدي عن مكواة الشعر





حرارة الجو العالية كافية بأن تدمّر شعركِ، فلا تزيدي الأمور سوءًا وتلجئي لتصفيفه باستخدام مكواة الشعر أو السيشوار، كما أنّ صيحة الشعر الكيرلي أو الويفي هي الامثل في إجازة الصيف.