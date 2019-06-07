بالفيديو| مأدبة عشاء وتورتة ذهبية.. مشاهد من حفل الزفاف الأسطوري لأبناء محمد بن راشد

احتفلت دبي أمس بزفاف "فرسانها الثلاثة"، فقرر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، إقامة حفل زفاف لأبنائه الثلاثة: حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وأحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، في يوم واحد.

وتستعرض "هن" مشاهد من الحفل التاريخي الأسطوري الذي أقيم في واحد من أعرق مباني دبي:

- كان حفل الزفاف خاص، اقتصر الحضور على المدعوين فقط.

- أقيم الحفل في مبنى مركز دبي التجاري العالمي، وهو أول برج شيد في دبي عام 1979، الذي أقيم على أكثر من مليون قدم مربع.

- أقام محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة عشاء للرجال في أكثر من قاعة فخمة داخل هذا المبنى، من بينها قاعة الشيخ راشد، وقاعة الشيخ مكتوم، وقاعة الشيخ سعيد، وقاعة أرينا.

- أضيئ المبنى بالكامل باللون الأبيض احتفالا بزفاف "فرسان دبي".

- الحفل الأسطوري أطلق عليه "ليل الإمارات أفراح وألحان وفِي سماها من الأنوار ألوان".

- زف الشيخ حمدان 36 عاما، على ابنة خالته الشيخة شيخه بنت سعيد.

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- وزف الشيخ مكتوم 35 عاما على الشيخة مريم بنت بطي بن مكتوم.

- وأصغر الأشقاء الشيخ أحمد 32 عاما زف على الشيخة مدية بنت دملوك.

- استقبل محمد آل مكتوب كثير من الشخصيات الهامة الرسمية، والعامة الذين أتوا إلى مركز دبي التجاري العالمي لحضور حفل العشاء.

- قدمت الفرق الشعبية الفنون الغنائية التراثية الإماراتية للمهنئين.

- على الطاولات رصت الملاعق والشوك وأدوات الطعام الذهبية الفاخرة بجانب الزهور الطبيعية ذات الألوان البراقية.

- قدمت تورتة زفاف ضخمة، مصنوعة من الكريمة، ذهبية.

- تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات مع الحفل الضخم عبر "هاشتاجات"، في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لتهنئة محمد آل مكتوم، أبرزها #أفراح_آل_مكتوم و#فرحة_وطن.

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