بعد 4 سنوات زواج قامت "ميسون" البالغة من العمر 30 عاما برفع دعوى خلع ضد زوجها "محمد" البالغ من العمر 35 عاما، والتي تحمل رقم 9001 لسنة 2019، بعد قصة حب قوية جمعت بينهما.
روت الزوجة تفاصيل القصة التي انتهت عكس التوقعات لـ"هن" وقالت: "اتخطبنا لمدة عام، وكان زوجي يهتم كثيرا بي، ولكني لم أكن أعلم أن زوجي ضعيف الشخصية، والكلمة الأولى والأخيرة في المنزل لي أنا، ولا يخالفني في الرأي مطلقا، فكنت لا أشعر بغيرته عليا من زملائي في العمل أو من أي رجل".
وتابعت: "بقيت أحس إن جوزي مش راجل وأنا رجل البيت، هو ضعيف الشخصية، وبيمشي كلمتي زادت الخلافات بيننا وخلافات كثيرة لحد ما طلبت الطلاق لكنه رفض".
ذهبت الزوجة لساحات القضاء لرفع دعوى خلع بالقاهرة الجديدة، لتكتب السطور الأخيرة لقصة حب كللت بالزواج ولكن مقرر لها الانتهاء بساحات المحاكم.
كانت هذه تفاصيل خبر "ميسون" ترفع دعوى خلع: "مبيغرش عليا من زمايلي في الشغل وبيمشي كلمتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.