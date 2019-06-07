"ميسون" ترفع دعوى خلع: "مبيغرش عليا من زمايلي في الشغل وبيمشي كلمتي"

بعد 4 سنوات زواج قامت "ميسون" البالغة من العمر 30 عاما برفع دعوى خلع ضد زوجها "محمد" البالغ من العمر 35 عاما، والتي تحمل رقم 9001 لسنة 2019، بعد قصة حب قوية جمعت بينهما.

روت الزوجة تفاصيل القصة التي انتهت عكس التوقعات لـ"هن" وقالت: "اتخطبنا لمدة عام، وكان زوجي يهتم كثيرا بي، ولكني لم أكن أعلم أن زوجي ضعيف الشخصية، والكلمة الأولى والأخيرة في المنزل لي أنا، ولا يخالفني في الرأي مطلقا، فكنت لا أشعر بغيرته عليا من زملائي في العمل أو من أي رجل".

Advertisements

وتابعت: "بقيت أحس إن جوزي مش راجل وأنا رجل البيت، هو ضعيف الشخصية، وبيمشي كلمتي زادت الخلافات بيننا وخلافات كثيرة لحد ما طلبت الطلاق لكنه رفض".

ذهبت الزوجة لساحات القضاء لرفع دعوى خلع بالقاهرة الجديدة، لتكتب السطور الأخيرة لقصة حب كللت بالزواج ولكن مقرر لها الانتهاء بساحات المحاكم.

​