بالصور| للمرة الثانية.. رانيا يوسف بـ"قفطان مغربي": "حب نفسك أولا"

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بأزياء مغربية، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت "رانيا" قفطان مغربي "أوف شولدر"، أبيض اللون ومزين بنقوش ذهبية، ومفتوح بطريقة تكشف عن ساقيها، مرفقة تعليق مع الصورة باللغة الإنجليزية: "حب نفسك أولا، وكل شيء آخر يأتي بعد ذلك.. يجب عليك حقًا أن تحب نفسك لإنجاز أي شيء في هذا العالم".

وخلال 60 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على ما يزيد عن 5 آلاف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، منها: "هو القفطان ده من غير بطانة ولا إيه"، و"أنتي ست قوية وأنا بحبك"، و"الأزياء مميزة للغاية".

Advertisements

وسبق أن ظهرت رانيا يوسف، بنفس الإطلالة خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقتين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ يومين.

وكتبت على الصورة: "الستات تعبانين طول رمضان اشتروا كعك العيد جاهز أحسن"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معها.

​