مدير تحرير مجلة ودافعت عن ثورة 30 يونيو.. معلومات عن الصحفية إلهام رحيم

حالة من الحزن ممتزجة بالصدمة، سيطرت على الوسط الصحفي عقب إعلان وفاة الكاتبة الصحفية إلهام رحيم، صباح اليوم، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط المئات من منشورات التعزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، اليوم، من مسجد النيل في منطقة الدقي، وسط حضور العديد من الإعلاميين والصحفيين.

ورصد "هن" أبرز المعلومات عن الصحفية الراحلة:

- مدير تحرير بمجلة الشباب، الصادرة عن مؤسسة الأهرام.

- زوجة الكاتب الصحفي الدكتور أيمن السيد عبدالوهاب، ‏رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية ورئيس وحدة الدراسات المصرية‏ سابق لدى ‏مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.‏

- متخصصة في ملف الفن بالمجلة.

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- حصلت على إجازة قبل أسابيع من وفاتها.

- آخر منشور دونته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتاريخ 15 مارس 2019، عن الحادث الإرهابي بنيوزيلندا، قائلة: "أنت قضيتك مش اللي ارتقوا للسماء اليوم في حادث نيوزيلندا..أنت هتموت علشان تثبت أن في حاجة اسمها (إرهاب مسيحي)، عارف ليه لأنك إرهابي الفكر وإيمانك مهزوز بأن الأديان لا علاقة لها بهذا الجنون"، وذلك على الرغم من شهرتها بالتفاعل المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

- كتبت ما يزيد عن 162 مقالا عبر الموقع الإلكتروني لمجلة الشباب.

- دعمت ثورة 30 يونيو خلال كتاباتها، وهاجمت الإخوان بكلماتها.

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